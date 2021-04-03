جيمس رودريجيز: ريال مدريد لم يسمح لي بالانتقال لأتليتكو

السبت، 03 أبريل 2021 - 11:15

كتب : FilGoal

مايكل كين - جيمس رودريجيز - عبدولاي دوكوري - إيفرتون

كشف جيمس رودريجيز لاعب إيفرتون عن أنه كان قريبا من الانتقال لأتليتكو مدريد لكن ريال مدريد لم يسمح له بذلك.

وانتقل جيمس إلى إيفرتون مطلع الموسم الحالي قادما من ريال مدريد، لكنه كان يرغب في الاستمرار بإسبانيا، مع الفريق الآخر بالعاصمة.

وقال جيمس "ESPN" الأمريكية: "لم ألعب كثيرا مع ريال مدريد في الموسم الماضي".

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وأوضح "حين رحلت عن بايرن ميونيخ (عام 2019) كنت قريبا من الانتقال لفريق أخر، وكل الأمور كانت قد حُسمت جزئيا لكن ريال مدريد لم يتركني أرحل".

وكشف جيمس عن المحادثة التي تمت بينه وبين دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد.

وواصل جيمس: "وافقت على ما قاله (سيميوني) لي، لكن ريال مدريد لم يُكمل الصفقة".

وتحول للحديث عن فترته مع إيفرتون، وقال: "آتيت لإيفرتون لأني أرغب في اللعب باستمرار وأريد أن أُظهر مستواي".

وتابع "حين ألعب جيدا أصنع أشياء جيدة وأعتقد أنني ألعب بمستوى مرتفع".

وتطرق جيمس للحديث عن طموحه مع منتخب كولومبيا، وقال: "علينا أن نؤمن بإمكانية الفوز بكوبا أمريكا والوصول بعيدا في كأس العالم فالمنتخب لديه الجودة لذلك".

وأتم "هذا الجيل يستحق الوصول لمباراة نهائية وهو قادر على الفوز بها".

وانتقل جيمس لريال مدريد عام 2014 قادما من موناكو.

وأُعير جيمس إلى بايرن ميونيخ لموسمي 2017-2018 و2018-2019 قبل أن يعود ويلعب موسم 2019-2020 مع ريال مدريد لكنه لم يشارك كثيرا في هذا الموسم.

إذ لعب جيمس 14 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.

وانتقل جيمس في الموسم الحالي لإيفرتون ولعب مع الفريق 21 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 8.

جيمس (29 عاما) لديه 76 مباراة دولية مع كولومبيا وسجل 23 هدفا وصنع 25.

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