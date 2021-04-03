أوندا سيرو: أوديجارد كلمة السر في صفقة انتقال هالاند لريال مدريد

قد يفضل النرويجي إرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند الانتقال لريال مدريد لتواجد مارتن أوديجارد في صفوف الفريق الملكي.

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن هالاند يرغب في أن يلعب بجوار مواطنه في ريال مدريد، والمعار لأرسنال.

ويرغب هالاند في الحصول على ضمانات بشأن تواجد أوديجارد ضمن خطط زين الدين زيدان في الموسم المقبل.

وكان مينو رايولا وألف إينج هالاند، والد اللاعب، قد اجتمعا مع مسؤولي برشلونة يوم الخميس الماضي، قبل الاجتماع بمسؤولي ريال مدريد للاستماع للعروض المقدمة من الناديين بشأن اللاعب.

ولعب هالاند 31 مباراة في الموسم الحالي وسجل 33 هدفا مع دورتموند.

أما أوديجارد، فقد أُعير لأرسنال في يناير الماضي بعد عدم مشاركته بانتظام مع ريال مدريد.

إذ شارك أوديجارد في 9 مباريات فقط مع ريال مدريد قبل إعارته لأرسنال.

ومع أرسنال لعب أوديجارد 12 مباراة وسجل هدفين.