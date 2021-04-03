تقرير: مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع مدافع فيورنتينا

يرغب مسؤولو مانشستر يونايتد في التعاقد مع نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن فيورنتينا قرر بيع ميلينكوفيتش في الصيف المقبل وذلك قبل نهاية عقده.

وينتهي عقده المدافع الصربي مع فيورنتينا بنهاية موسم 2021-2022.

وأوضح تقرير الصحيفة الإيطالية، أن مانشستر يونايتد بدأ في التحرك للحصول على توقيع ميلينكوفيتش.

ميلينكوفيتش (23 عاما) لعب هذا الموسم 29 مباراة مع فيورنتينا في كل المسابقات.

وانتقل ميلينكوفيتش لفيورنتينا عام 2017 قادما من بارتيزان الصربي.