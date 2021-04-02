بداية كادت تكون "عظيمة" لـ عبد العظيم.. المقاصة يتعادل مع سموحة

كادت بداية محمد عبد العظيم "عظيمة" أن تكون عظيمة بالفعل مع مصر مصر للمقاصة، لكن تقنية الفيديو كان لها رأي آخر أمام سموحة.

تعادل مصر للمقاصة مع سموحة بهدف لكل فريق على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

سجل محمد عبد المنعم هدف سموحة، فيما أدرك باسم مرسي التعادل لـ مصر للمقاصة.

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التعادل رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ25 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ23 في المركز الثامن.

التشكيل

بدأ أحمد سامي اللقاء بـ حسام حسن في الهجوم، ومن خلفه عبد الكبير الوادي وأحمد عبد القادر.

في المقابل، بدأ باسم مرسي في هجوم مصر للمقاصة ومعه صلاح عاشور.

وصف المباراة

المباراة بدأت سريعة بين الفريقين، وكاد عماد فتحي يسجل الأول في الدقيقة السادسة بعد رأسية من عماد فتحي من داخل الست ياردات، لكن الهاني سليمان تألق وتصدى لها ببراعة.

رد سموحة جاء في الدقيقة الـ12 وركنية، قابلها أطهر الطاهر برأسية، لكن فارس طارق تألق وأنقذها من على خط المرمى.

واستمر ضغط سموحة في الدقيقة الـ14 بعد تمريرة من أحمد عبد القادر إلى مصطفى فتحي الذي انفرد بالمرمى وسدد، لكن محمود حمدي تصدى لها ببراعة.

تبادل الهجمات تواصل أيضا في الدقيقة الـ33 بعد تمريرة رائعة من عبد الله مجدي إلى صلاح عاشور الذي سدد بشكل رائع، لكن الهاني سليمان تألق أيضا وتصدى لها.

وجاء الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ41. رأسية من حسام حسن يتصدى لها محمود حمدي، ويتابعها محمد عبد المنعم في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

الشوط الثاني

أحمد سامي بدأ الشوط الثاني بدخول أحمد حمص بدلا من محمود عبد الحليم.

وجاء الشوط الثاني بأفضلية لمصر للمقاصة، ترجمها باسم مرسي بهدف التعادل في الدقيقة الـ50. ركنية يقابلها محمد إبراهيم بتصويبة تصطدم بالدفاع وتصل إلى باسم مرسي الذي يستدير ويسدد في المرمى مسجلا التعادل.

محمد عبد العظيم "عظيمة" أجرى أولى تبديلاته كمدرب في الدوري المصري بالدقيقة الـ59. شارك أحمد عادل "ميسي" بدلا من صلاح عاشور.

حسام حسن كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ77 بتصويبة قوية، لكن محمود حمدي تصدى لها.

هنا بدأنا مرحلة تبديلات كثيرة. شارك ديريك نيسيبامبي في الدقيقة الـ80 بدلا من عبد الكبير الوادي في صفوف سموحة، وعرفة السيد بدلا من أحمد عبد القادر.

في المقابل رد "عظيمة" بدخول مصطفى شبيطة بدلا من عماد فتحي في الدقيقة الـ81.

وشارك إسلام جمال مع سموحة بدلا من حسام حسن في الدقيقة الـ85.

وهنا بدأت الإثارة الكبرى. باسم مرسي سجل هدفا رائعا في الدقيقة الـ88. أحمد عادل استخلص الكرة بشكل رائع، ثم أرسل عرضية أروع، قابلها باسم مرسي برأسية أكثر روعة في مرمى الهاني سليمان.

محمد يوسف حكم اللقاء عاد لتقنية الفيديو، وارتأى وجود مخالفة لصالح سموحة في وسط الملعب قبل الهدف، ليلغى الهدف بفعل الـVAR ويتحصل باسم مرسي على بطاقة صفراء بسبب خلع القميص أثناء الاحتفال.

وكان محمد محسن هو آخر تبديلات سموحة في الدقيقة الـ93 بدلا من محمد شكري، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ25 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ23 في المركز الثامن.