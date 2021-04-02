لو باريزيان: باريس سان جيرمان لا يمانع بيع مبابي

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 23:05

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان وبرشلونة

يبدو أن إدارة باريس سان جيرمان أصبحت مستعدة لبيع كيليان مبابي نجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن ليوناردو المدير الرياضي للفريق وناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان قررا بيع مبابي.

ويأتي اتجاه ليوناردو والخليفي لبيع مبابي للحصول على مقابل مادي من بيعه بدلا من رحيله مجانا بعد نهاية عقده.

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وينتهي عقد مبابي بنهاية موسم 2021-2022 ولم يجدد تعاقده حتى الآن مع باريس سان جيرمان.

ويحق لمبابي التوقيع لأي فريق في يناير 2022.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان ينتظر أن يحصل على أكثر من 100 مليون جنيه استرليني مقابل بيع مبابي.

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان عام 2017 قادما من موناكو.

ولعب مبابي (22 عاما) 160 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل 120 هدفا في كل المسابقات.

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