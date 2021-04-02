عبر إنستجرام.. رسالة تحفيزية من رونالدو لـ فاتي

وجه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس رسالة تحفيزية لـ أنسو فاتي لاعب برشلونة المصاب، عبر حسابه على "إنستجرام".

أنسو فاتي النادي : برشلونة كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

ونشر رونالدو فيديو لفاتي وهو يُعلن عن الحذاء الجديد الخاص به من شركة "نايكي"، وعلّق عليه قائلا: "سوف تعود قريبا يا فاتي".

ويعاني فاتي من إصابة في غضروف الركبة بعد إصابته في مباراة ريال بيتيس في الموسم الحالي.

وأجرى فاتي عملية جراحية بعد إصابته بيومين، ثم أجرى عملية أخرى بعد الشكوى من الآلام مجددا.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد نشرت تقريرا قبل أسبوع أشارت فيه إلى أن موسم فاتي سيتحدد خلال 15 يوما.

وأوضح التقرير إلى أن فاتي الموجود في فرنسا التقى بأخصائيين رفقة الطاقم الطبي لبرشلونة واُتخذ قرار بإخضاع ركبته لاختبار تحمّل لمدة 15 يوما.

ويستهدف الاختبار، الضغط على المفصل ومعرفة هل سيصمد، وسيجري اللاعب جلسات تقوية وإذ تمكنت ركبته من مقاومة الجهد دون التسبب في التهاب سيتجنب إجراء عملية جراحية ومن الممكن أن يعود إلى الملاعب هذا الموسم.

وإذا لم يصمد فسيتعين إجراء عملية جراحية مرة أخرى ومعها ينتهي موسمه.

فاتي (18 عاما) خاض الموسم الحالي 10 مباريات سجل 5 وصنع 4 في جميع المسابقات.