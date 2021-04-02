مدرب سانت باولي: مرموش تعافى من الإصابة البسيطة

كشف تيمو شولتس المدير الفني لـ سانت باولي، أن لاعبه عمر مرموش لا يعاني من إصابة قوية.

عمر مرموش النادي : سانكت باولي سانكت باولي

وصرّح شولتس خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "مرموش عانى من إصابة بسيطة في الفخذ بعد أن سقط عليه"."

وأضاف شولتس: "لكنه كان بخير يوم أمس".

وأتم: "لست قلقا عليه، سيكون قادرا على التدرب معنا غدا".

ويستقبل سانت باولي نظيره أينتراخت براونشفايج في مباراة مهمة بالجولة 27 من دوري الدرجة الثانية الألماني مساء الإثنين المقبل.

ويتواجد سانت باولي في المركز 11 برصيد 35 نقطة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في النصف الثاني من الموسم.

ويلعب مرموش معارا من فولفسبورج إلى سانت باولي، وسجّل معه 5 أهداف في 13 مباراة، كما صنع هدفين.

ولم يتواجد مرموش في قائمة منتخب مصر الأولمبي بالتوقف الدولي الماضي، أمر برره شوقي غريب بعدم خوض مباريات خلال التجمع.