شراكة بين "طلعت مصطفى" و"تراي فيكتوري" لتنظيم أكبر مارثون للجري في مدينتي

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 20:20

كتب : محمود صلاح

شراكة بين "طلعت مصطفى" و"تراي فيكتوري" لتنظيم أكبر مارثون للجري في مدينتي

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن توقيع عقد شراكة مع شركة تراي فكتوري، لتنظيم مارثون للجري بمشروع مدينتي، وذلك ضمن جهود المجموعة لدعم رؤية مصر 2030 الرامية إلى تشجيع ممارسة الشباب للرياضة، وتشجيع سكان مدينتي لممارسة الرياضة بانتظام، وسط المناظر الخلابة والهواء النقي والأجواء الطبيعية الساحرة التي تتميز بها مدينتي، والتي تجعلها واحدة من أفضل الأماكن المناسبة لممارسة رياضة الجري في مصر.

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حضر توقيع العقد عمر هشام طلعت مصطفى، ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وأيمن حقي الرئيس التنفيذي ومؤسس تراي فكتوري، ومحمد زيدان لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، وعدد من وسائل الإعلام والصحفيين.

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وأعرب عمر هشام طلعت مصطفى عن سعادته لتنظيم أكبر مارثون للجري في مصر بمدينتي لتشجيع السكان والشباب على ممارسة الرياضة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يتطلب ضرورة الحفاظ على صحة المواطنين بالانتظام في ممارسة الرياضة، مشيدًا بالتعاون مع شركة تراي فيتكوري لتنظيم المارثون، والتي تتميز بخبرة واسعة في هذا المجال.

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وأضاف عمر طلعت، أن المجموعة بدأت الإعداد واتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان نجاح ماراثون مدينتي وخروجه بأفضل صورة، منوهًا إلى أنه سيتم تخصيص طرق واسعة للمتسابقين داخل مدينتي وتحديد مسارات للجري وسط مسطحات خضراء شاسعة مميزة تطل على البحيرات، كما ستتولى المجموعة توفير التأمين للمتسابقين وجميع المشاركين في الماراثون، وفي ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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ويقام مارثون مدينتي للجري، يوم 28 مايو المقبل، وسيكون من أكبر وأقوى مسابقات الجري التي تقام في مصر، وسيتم تنظيمه برعاية وزارة الشباب والرياضة وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وسيشهد ماراثون مدينتي مشاركة كبيرة من المتسابقين، الذين سيصل عددهم إلى نحو 5 آلاف متسابق، وسيشمل الماراثون 3 أنواع من السباقات؛ سباق جري لمسافة 5 كيلو متر، وسباق جري 10 كيلو متر، وسباق 21 كيلو متر، ليناسب المارثون مختلف الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية.

وستتولى شركة تراي فيكتوري، وهي واحدة من أفضل الشركات الرياضية المتخصصة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، تنظيم ماراثون مدينتي وفقًا لمعايير احترافية، مثل استخدام نظام توقيت My Laps في ماراثون مدينتي، وهو النظام المتبع في الألعاب الأوليمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية، كما يشارك عدد من المؤسسات الخيرية في رعاية المارثون منها مؤسسة "بهية" ومؤسسة "نية".

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