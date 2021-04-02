كرة طائرة – الأهلي يحافظ على الصدارة.. والزمالك يلاحقه
الجمعة، 02 أبريل 2021 - 19:27
كتب : FilGoal
حافظ الأهلي على صدارة ترتيب دوري كرة الطائرة بعد الفوز على بتروجيت، فيما فاز الزمالك على سموحة.
وفاز الأهلي على بتروجيت بنتيجة 3-0، على صالة النادي الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ13 لبطولة دوري الحترفين لكرة الطائرة.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
(25/13)
(25/18)
(25/14)
في مباراة أخرى، فاز الزمالك على سموحة بثلاثة أشواط مقابل شوط على صالة نادي الزمالك.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
(25/20) سموحة
(25/22) الزمالك
(25/19) الزمالك
(25/20) الزمالك
وحافظ الأهلي صدارى ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة، ثم الزمالك ثانيا برصيد 32 نقطة.
ولكل فريق مباراة مؤجلة من الجولة الـ12، ستقام في وقت لاحق.