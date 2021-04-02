كرة طائرة – الأهلي يحافظ على الصدارة.. والزمالك يلاحقه

حافظ الأهلي على صدارة ترتيب دوري كرة الطائرة بعد الفوز على بتروجيت، فيما فاز الزمالك على سموحة.

وفاز الأهلي على بتروجيت بنتيجة 3-0، على صالة النادي الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ13 لبطولة دوري الحترفين لكرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

(25/13)

(25/18)

(25/14)

في مباراة أخرى، فاز الزمالك على سموحة بثلاثة أشواط مقابل شوط على صالة نادي الزمالك.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

(25/20) سموحة

(25/22) الزمالك

(25/19) الزمالك

(25/20) الزمالك

وحافظ الأهلي صدارى ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة، ثم الزمالك ثانيا برصيد 32 نقطة.

ولكل فريق مباراة مؤجلة من الجولة الـ12، ستقام في وقت لاحق.