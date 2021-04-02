كرة طائرة – الأهلي يحافظ على الصدارة.. والزمالك يلاحقه

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 19:27

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة طائرة

حافظ الأهلي على صدارة ترتيب دوري كرة الطائرة بعد الفوز على بتروجيت، فيما فاز الزمالك على سموحة.

وفاز الأهلي على بتروجيت بنتيجة 3-0، على صالة النادي الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ13 لبطولة دوري الحترفين لكرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

أخبار متعلقة
الدرندلي: مباراة المريخ دون حضور جماهيري حتى الآن.. ولهذا يسافر الأهلي بطائرة خاصة كرة طائرة - الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا كرة طائرة – الأهلي ينتزع الصدارة بعد الفوز على الترسانة كرة طائرة – الأهلي يحسم القمة أمام الزمالك ويشعل صراع اللقب

(25/13)

(25/18)

(25/14)

في مباراة أخرى، فاز الزمالك على سموحة بثلاثة أشواط مقابل شوط على صالة نادي الزمالك.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

(25/20) سموحة

(25/22) الزمالك

(25/19) الزمالك

(25/20) الزمالك

وحافظ الأهلي صدارى ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة، ثم الزمالك ثانيا برصيد 32 نقطة.

ولكل فريق مباراة مؤجلة من الجولة الـ12، ستقام في وقت لاحق.

كرة طائرة الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة طائرة – الأهلي يحافظ على الصدارة.. والزمالك يلاحقه 21 دقيقة | رياضات أخرى
ضربة موجعة قبل موقعة بايرن.. إصابة فيراتي بفيروس كورونا 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لم يتحدثا عن هالاند فقط.. تقرير: برشلونة استفسر عن إمكانية ضم دي ليخت مع رايولا 28 دقيقة | ميركاتو
القائم والعارضة يمنعان دجلة من الهدف الـ 300 ويفرض التعادل السلبي أمام الإنتاج الحربي 36 دقيقة | الدوري المصري
في عيد مولده الـ24.. كيف بات الوضع الصحي لـ عبد الحق نوري 39 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية – تعثر أندية الصدارة ونيمار يقود منتخب السويس للفوز بمجموعة القاهرة ساعة | مصر
مؤتمر بيولي: اللحظة الحاسمة من الموسم أتت.. و75 نقطة تساوي التأهل للأبطال ساعة | الدوري الإيطالي
متفوقا على ميسي.. بنزيمة لاعب الشهر في الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 3 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي 4 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا
قد ينال إعجابك