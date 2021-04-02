ضربة موجعة قبل موقعة بايرن.. إصابة فيراتي بفيروس كورونا
الجمعة، 02 أبريل 2021 - 19:23
كتب : FilGoal
أصيب الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان بفيروس كورونا، قبل أيام قليلة على مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.
ماركو فيراتي
النادي : باريس سان جيرمان
وذكر باريس سان جيرمان أن عينة لاعب وسطه جاءت إيجابية بعد خضوعه لمسحة PCR، وأنه تم عزله في انتظار تطور وضعه الصحي.
Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2021
هذا يعني غياب فيراتي عن قمة الدوري الفرنسي غدا السبت بين باريس سان جيرمان وليل المتساوي معه في النقاط بصدارة المسابقة.
لكن الأهم أنه سيعني غيابه بنسبة كبيرة عن مواجهة بايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل في ملعب أليانتس أرينا، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
سان جيرمان يلعب بعدها مباراة أمام ستراسبورج يوم السبت التالي في الدوري الفرنسي، قبل أن يستقبل بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 13 أبريل.
فيراتي (28 عاما) شارك في مباراتي أيرلندا الشمالية وبلغاريا مع منتخب إيطاليا بتصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي.
وكان بايرن ميونيخ قد أعلن من جانبه في وقتٍ سابق عن غياب هدافه روبيرت ليفاندوفسكي لمدة شهر بعد إصابته مع منتخب بولندا، مما يعني ابتعاده بشكل مؤكد عن مواجهتي سان جيرمان.