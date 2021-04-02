لم يتحدثا عن هالاند فقط.. تقرير: برشلونة استفسر عن إمكانية ضم دي ليخت مع رايولا

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 19:20

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت ضد نابولي

يبدو أن الجلسة التي جمعت بين جوان لابورتا رئيس برشلونة ومينو رايولا وكيل اللاعبين لم تكن للتفاوض عن إرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند فحسب، إذ استفسر النادي الكتالوني عن إمكانية ضم ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

وعقد رايولا اجتماعا مع لابورتا، أمس الخميس، للحديث عن صفقة هالاند وإحتمالية انضمامه لبرشلونة، بحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

لكن برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني المختص بكرة القدم، زعم أن لابورتا تحدث مع رايولا عن دي ليخت.

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ويعد رايولا وكيلا لهالاند ودي ليخت.

وأشار التقرير إلى أن لابورتا يرغب في تدعيم الدفاع بالتعاقد مع دي ليخت، بجانب إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، الذي ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي ويقترب من التوقيع لبرشلونة.

وسبق لرونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، تدريب دي ليخت في منتخب هولندا حين كان مدربا للطواحين.

وأوضح التقرير إلى أن مانشستر سيتي مهتم بخدمات دي ليخت أيضا.

وانتقل دي ليخت ليوفنتوس عام 2019 قادما من أياكس.

ولعب دي ليخت 24 مباراة في الموسم الحالي مع يوفنتوس في كل البطولات.

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