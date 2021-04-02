القائم والعارضة يمنعان دجلة من الهدف الـ 300 ويفرض التعادل السلبي أمام الإنتاج الحربي

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 19:12

كتب : FilGoal

وادي دجلة - أسوان

حسم التعادل السلبي المباراة الأولى للجولة الـ 17 من الدوري المصري بين وادي دجلة والإنتاج الحربي على ملعب الأهلي we السلام.

تعادل سلبي يحدث لأول مرة بين الفريقين منذ 2011.

ووقف القائم والعارضة في فرصة واحدة 3 مرات ضد وادي دجلة مانعا الفريق من تسجيل الهدف 300 في تاريخ مشاركاتهم بالدوري.

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ولم يتغير موقف الفريقين في جدول الترتيب، ظل الإنتاج الحربي في ذيل الترتيب برصيد 11 نقطة.

بينما ظل وادي دجلة في المركز 16 برصيد 13 نقطة.

وسيحل الإنتاج في الجولة المقبلة ضيفا على سيراميكا كليوباترا، بينما سيتستضيف دجلة البنك الأهلي.

التشكيل

قاد المخضرم صلاح أمين هجوم وادي دجلة في اللقاء ومن خلفه ثنائيه مكونة من كريم الدبيس وحسام عرفات.

في المقابل أشرك أحمد كشري المدير الفني للإنتاج الحربي، الثنائي مصطفى البدري ومحمد طلعت في الهجوم لتعويض غياب مامادو نياس بسبب الإيقاف.

وصف المباراة

3 دقائق من بداية اللقاء وكاد كريم الدبيس أن يسجل هدف التقدم لوادي دجلة، الجناح الشاب توغل وأرسل عرضية أرضية اصطدمت بأكثر من لاعب داخل الست ياردات، وأنقذها علي فتحي في اللحظة الأخيرة.

تواصل بحث دجلة عن الهدف 300، لكن تسديدة حسام عرفات في الدقيقة 22 مرت بجوار القائم.

التهديد الأول الحقيقي للضيوف جاء من محمد طلعت الذي نفذ ركنية قصيرة أبعدها عبد المنصف إلى ركنية أخرى بصعوبة في الدقيقة 39.

الشوط الثاني شهد هجمات غير مكتملة بين الطرفين، إذ اعتمد اللعب على العرضيات لكن دون اتقان.

الدقيقة 81 شهدت الفرصة الأخطر في اللقاء لدجلة، ركلة ثابتة تتخطى الجميع ووصلت إلى أحمد شريف الذي لمس الكرة فارتطمت بالقائم الأيسر، ومن ثم تابعها اللاعب نفسه لكن تألق أحمد يحيى حارس الإنتاج حوّل الكرة لتصطدم بالقائم مرتين في نفس الفرصة.

سقط أكثر من لاعب في الدقائق الأخيرة على أرض الملعب، ففرض التعادل السلبي نفسه من جديد في الدوري المصري.

وادي دجلة الإنتاج الحربي في الدوري
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