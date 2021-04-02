في عيد مولده الـ24.. كيف بات الوضع الصحي لـ عبد الحق نوري

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

عبد الحق نوري

يكمل اليوم عبد الحق نوري 24 عاما من الحياة، وما يقرب من 4 سنوات من تعاطف العالم.

عبدالحق نوري

النادي : معتزل

أياكس

النجم المغربي تعرض لأزمة قلبية في يوليو 2017 خلال مباراة مع أياكس أمستردام، سببت له تلفا دماغيا بالغا وأدخلته في غيبوبة طويلة.

وتحدث خالد قاسم محامي عائلة اللاعب عبر محطة RTL4 الهولندية موضحا جديد حالة عبد الحق.

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وقال قاسم: "عائلة عبد الحق لا تحتفل بأعياد ميلادها كثيرا، نادرًا ما يفعلون".

وأضاف: "لكني كنت معهم يوم أمس وهم يفكرون في عيد ميلاد عبد الحق بسبب التهنئات العديدة والرسائل والخطابات".

وتابع: "هذا أمر رائع ويعني أن الناس يتذكرون عبد الحق ويتعاطفون معه".

وأكمل: "حالته لم تتغير في الواقع، إنه مستقر نوعا ما".

وأوضح: "لدينا أمل كبير أن حالته يمكن أن تتحسن في المستقبل، لكننا أيضا نمتلك شعورا واقعيا أن حالته قد تستمر على نفس المنوال لفترة طويلة".

وأتم: "عبد الحق واعٍ ويتواصل معنا ويشاهد معنا كرة القدم".

وكان شقيق عبد الحق قبل أوضح منذ عدة أشهر أن لاعب أياكس السابق يتواصل بشكل محدود مع العائلة، عن طريق تحريك حاجب العين أو القيام بتعبيرات وجهية بسيطة.

اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية سقط مغشيا عليه في مباراة ودية أمام فيردر بريمن يوم 8 يوليو 2017.

لاحقا في أغسطس 2018 استفاق عبد الحق من الغيبوبة، قبل أن يعود للمنزل في مارس 2020 ليكون تحت رعاية عائلته.

عبد الحق نوري أياكس
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