في الدرجة الثانية – تعثر أندية الصدارة ونيمار يقود منتخب السويس للفوز بمجموعة القاهرة

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 18:46

كتب : FilGoal

فريق السكة الجديد

أُقيمت اليوم الجمعة، مباريات الجولة 20 لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

وفشلت فرق المربع الذهبي بالمجموعة في تحقيق الانتصار خلال الجولة.

إذ تعادل الداخلية مع كوكاكولا دون أهداف ليحافظ على صدارته لجدول الترتيب بـ34 نقطة، بينما وصل كوكاكولا للنقطة 31.

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كما تعادل بورتو السويس مع الزرقا بهدف لكل فريق، إذ تقدم نور العشري للزرقا وتعادل محمود حرشة لبورتو السويس.

ووصل بورتو للنقطة 34 ليحتل المركز الثاني في الجدول، بينما وصل الزرقا للنقطة 19 في المركز 15.

وفاز السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور على زد بهدف عمرو عزت في مباراة، ليرتفع رصيده للنقطة 22.

وفاز النجوم على جمهورية شبين بهدف محمود دياسطي ليصل للنقطة 25.

وانتصر القناة على سرس الليان بهدفين مقابل هدف.حيث تقدم محمد تريكة لسرس الليان، قبل أن يتعادل وحيد محسن ويسجل محمد أمين هدف الفوز.

ليرتفع رصيد القناة للنقطة 30 ليحتل المركز الخامس.

وانتصر منتخب السويس على الترسانة بهدف لعمارة نيمار ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 29 في المركز السادس.

وتعادل بتروجت مع المريخ بهدف لكل فريق، كما تعادل طنطا مع النصر بهدفين لكل فريق.

دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة
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