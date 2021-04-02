متفوقا على ميسي.. بنزيمة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

فاز كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد بجائزة الأفضل عن شهر مارس بمنافسات الدوري الإسباني.

وسجّل بنزيمة 5 أهداف وصنع هدفا خلال 3 مباريات مع ريال مدريد خلال شهر مارس.

وتفوق بنزيمة على يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد، وليونيل ميسي قائد برشلونة، ويوسف النصيري مهاجم إشبيلية، ودانييل فاس جوكر فالنسيا، وبورخا إجليسياس مهاجم ريال بيتيس، وجيرارد مورينو هداف فياريال.

أخبار متعلقة
قائمة ريال مدريد – حضور كروس.. واستمرار غياب هازارد أمام إيبار مدرب إيبار: علينا بث الخوف في ريال مدريد حتى نتمكن من إيقافه مؤتمر زيدان: هالاند؟ الجميع هنا يفعل ما يريد.. وليس لدينا خطة لـ هازارد مؤتمر كلوب: ليس لدينا الكثير من النقاط لنهدرها بعد الآن.. ولم يتغير شيء بشأن فان دايك وهندرسون

وفاز بنزيمة بالجائزة للمرة الأولى هذا الموسم، والثالثة في مسيرته بعد أكتوبر 2014 ويونيو 2020.

وبات بنزيمة أول لاعب من ريال مدريد يحصد الجائزة هذا الموسم، بعد أن فاز بها في الأشهر السابقة: أنسو فاتي، وميكيل أويارزابال، وجواو فيليكس، وياجو أسباس، ويوسف النصيري، وليونيل ميسي.

كريم بنزيمة ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة طائرة – الأهلي يحافظ على الصدارة.. والزمالك يلاحقه 30 دقيقة | رياضات أخرى
ضربة موجعة قبل موقعة بايرن.. إصابة فيراتي بفيروس كورونا 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لم يتحدثا عن هالاند فقط.. تقرير: برشلونة استفسر عن إمكانية ضم دي ليخت مع رايولا 37 دقيقة | ميركاتو
القائم والعارضة يمنعان دجلة من الهدف الـ 300 ويفرض التعادل السلبي أمام الإنتاج الحربي 45 دقيقة | الدوري المصري
في عيد مولده الـ24.. كيف بات الوضع الصحي لـ عبد الحق نوري 48 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية – تعثر أندية الصدارة ونيمار يقود منتخب السويس للفوز بمجموعة القاهرة ساعة | مصر
مؤتمر بيولي: اللحظة الحاسمة من الموسم أتت.. و75 نقطة تساوي التأهل للأبطال ساعة | الدوري الإيطالي
متفوقا على ميسي.. بنزيمة لاعب الشهر في الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 3 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي 4 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا
قد ينال إعجابك