متفوقا على ميسي.. بنزيمة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

فاز كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد بجائزة الأفضل عن شهر مارس بمنافسات الدوري الإسباني.

وسجّل بنزيمة 5 أهداف وصنع هدفا خلال 3 مباريات مع ريال مدريد خلال شهر مارس.

وتفوق بنزيمة على يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد، وليونيل ميسي قائد برشلونة، ويوسف النصيري مهاجم إشبيلية، ودانييل فاس جوكر فالنسيا، وبورخا إجليسياس مهاجم ريال بيتيس، وجيرارد مورينو هداف فياريال.

وفاز بنزيمة بالجائزة للمرة الأولى هذا الموسم، والثالثة في مسيرته بعد أكتوبر 2014 ويونيو 2020.

وبات بنزيمة أول لاعب من ريال مدريد يحصد الجائزة هذا الموسم، بعد أن فاز بها في الأشهر السابقة: أنسو فاتي، وميكيل أويارزابال، وجواو فيليكس، وياجو أسباس، ويوسف النصيري، وليونيل ميسي.