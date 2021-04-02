مؤتمر بيرلو: لم نكن توقع ما حدث مع بوفون.. نحن مثل أعلى وعلينا التصرف بما يليق بنا

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 18:22

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - يوفنتوس

تعجب أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس من إيقاف جيانلويجي بوفون حارس مرمى الفريق، مشددا على رفضه لما حدث من لاعبي الفريق بعد اختراق قواعد التباعد الاجتماعي.

وحضر أرتور وباولو ديبالا حفلا أقامه ويستون ماكيني في منزله، ليتم إيقاف اللاعبين عن المشاركة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة تورينو في "دربي تورينو"، غدا السبت، في الجولة 29 للدوري الإيطالي.

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وقال بيرلو خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "الهدف هو الفوز في كل اللقاءات وسنرى بعدها ما سيحدث".

وأضاف "نرغب في الفوز غدا، وبعدها سنفكر في اللقاء المقبل".

وواصل "ألعب كل مباراة على حدة في الوقت الحالي. وإذا خسرت 10 مباريات متتالية، فستذهب إلى منزلك (للإقالة)، هذا صحيح بالطبع".

وحول أهمية اللقاء كمباراة "دربي"، قال: "ستكون لحظة فخر لنا (حال الفوز)، لديهم رغبة كبيرة للانتقام ولإثبات أنهم مجموعة رائعة".

وعن إيقاف جيانلويجي بوفون بسبب التلفظ بألفاظ نابية خلال مباراة بارما، قال: "لم نكن نتوقع أن نحدث هذا لجيجي، لكننا ننتظر نتيجة مسحة فويتشيك تشيزني (لكي يلعب المباراة) لكن كارلو بينسوليو في أتم جاهزيته".

وتطرق بيرلو للحديث عن أرتور وباولو ديبالا الذين اخترقوا قواعد التباعد الاجتماعي وحضروا حفلا أقامه ويستون ماكيني لاعب وسط الفريق في منزله.

وقال بيرلو: "لن يتم استدعاء اللاعبين للمباراة، لقد اتخذت قراري وإدارة النادي تكلفت بباقي الأمور".

ووضح "(حضور الحفلات) يحدث في كل وقت، لكن ليس في الظروف التي يمر بها العالم".

وأتم "لم يكن الوقت الصحيح للقيام بهذا الأمر، نحن مثل أعلى، وعلينا التصرف بهذا الشكل".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 55 نقطة من 27 مباراة، بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر بعد نفس العدد من المباريات".

أندريا بيرلو يوفنتوس الدوري الإيطالي
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