كرة سلة – الزمالك يقرر خوض لقاء سبورتنج "مهلة أخيرة قبل التصعيد"

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 18:07

كتب : Filgoal Team

الزمالك - كرة سلة

قرر نادي الزمالك، خوض مباراة سبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة، كمهلة أخيرة للاتحاد المصري لكرة السلة.

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي، خوض مباراة سبورتنج التزاما بمسئولياته تجاه الرياضة المصرية، ولعدم تصدير أزمة في الوقت الراهن.

وقد وافق النادي على استثناء مباراة سبورتنج وخوضها اليوم وذلك للحفاظ على انتظام المسابقة وليس تسليما بسياسة الأمر الواقع.

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وجاء بيان الزمالك كالتالي:

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك منح الاتحاد المصري لكرة السلة مهلة أخيرة؛ وذلك للنظر في الطعن المقدم من نادي الزمالك ضد القرارات التي أعلنها اتحاد السلة عقب أحداث مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة.

ويؤكد نادي الزمالك أنه التزم بالسفر إلى الإسكندرية للقاء سبورتنج في انتظار قرار من الاتحاد تجاه تظلم الزمالك لكن ذلك لم يحدث، وعلى الرغم من الضغوط الإعلامية والجماهيرية بعدم لعب المباراة إلا أن إدارة النادي والتزاما بمسئولياتها تجاه الرياضة المصرية، ولعدم تصدير أزمة في الوقت الراهن فقد وافقت على استثناء مباراة سبورتنج وخوضها اليوم وذلك للحفاظ على انتظام المسابقة وليس تسليما بسياسة الأمر الواقع.

كما قررت اللجنة منح مهلة أخيرة لاتحاد السلة للمباراة المقبلة؛ وذلك لحسم قرارها من تظلم الزمالك قبل التصعيد، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق النادي وأن كل القرارات واردة عقب المهلة لعودة الحق لأصحابه.

والله الموفق والمستعان.

كان الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر اعتبار الزمالك خاسرا أمام الأهلي في بطولة الدوري بعد تعذر خوض المباراة بسبب وجود جماهير داخل الصالة.

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