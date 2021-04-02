مؤتمر كونتي: كرة القدم قررت التعايش مع فيروس كورونا

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر أن العودة للعب في المسابقة المحلية بعد التوقف الدولي تكون صعبة مشددا على أن عالم كرة القدم قرر التعايش مع فيروس كورونا.

ويستعد إنتر لمواجهة بولونيا، غدا، السبت، في الجولة 29 للدوري الإيطالي.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بولونيا: "بعد التوقف الدولي لا تكون الأمور سهلة على الإطلاق لكن علينا أن نواصل العمل".

وعن العودة للمباريات بعد غياب 20 يوما بسبب تأجيل مباراة ساسولو والتوقف الدولي "جدول المباريات مزدحم، علينا مواجهة بولونيا ثم مواجهة ساسولو يوم الأربعاء، وبعدها سيكون لدينا مواجهة في الدوري".

وواصل "سنلعب 3 مباريات خلال 9 أيام، علينا أن نكون حذرين، فبولونيا فريق رائع وسينيسا ميالوفيتش مدرب رائع ويلعبون كرة قدم بقوة".

واستمر "علينا أن نواصل بنفس النسق كما أقول دائما، حققنا نتائج جيدة (خلال الفترة الماضية) وهذا آتى بسبب العمل الجاد".

وأكمل "سنحاول أن نواصل التطور للوصول للهدف ومعالجة الأخطاء، هناك ضغوطا على الفريق الذي يعيش مواقف كتلك لكن علينا أن نتعامل معها بالطريقة الصحيحة".

وعن تأثير جائحة كورونا على إنتر، قال: "كان بإمكاننا إدارة الموقف بشكل أفضل، لكننا نعلم أن فيروس كورونا موجود".

وأتبع "لقد تم ذبحنا لمدة عام لكن عالم كرة القدم قرر التعايش معها مثل أي شخص آخر في الحياة".

وأتم "نأمل أن يتم حل كل شيء بأسرع وقت ممكن عن طريق اللقاح".

ويحتل إنتر المركز الأول برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، بفارق 6 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني بـ59 نقطة من 28 مباراة.