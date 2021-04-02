مدرب إيبار: علينا بث الخوف في ريال مدريد حتى نتمكن من إيقافه

شدد خوسيه لويس مينديليبار المدير الفني لـ إيبار، على ضرورة التحلي بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد.

إيبار يحل ضيفا على ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 29 من الدوري الإسباني.

وصرّح مينديليبار قبل المباراة خلال المؤتمر الصحفي: "أمام ريال مدريد علينا اللعب بأسلوبنا، ولكن علينا أيضا أن نتحمّل نسقهم العالي رغم امتلاكهم جودة عالية للغاية. لا يمكن أن نرتكب الأخطاء، وحتى نخرج بأي شيء من مدريد علينا أن نسجل، هذا مؤكد. لا يمكننا الاكتفاء بالانتظار، علينا أن نخلق الفرص ونبث فيهم الخوف".

وأوضح: "الطبيعي في المباراة سيكون أنهم سيتحوذون على الكرة أكثر، ونحن علينا البقاء في المباراة حتى نهايتها بغض النظر عما يحدث فيها، لو استطعنا الصمود خلال الدقائق الأولى الصعبة في المباراة، فسيكون لدينا فرصة الخروج بنتيجة إيجابية".

وأتم مشيدا بـ كريم بنزيمة: "لطالما رأيت أن بنزيمة أحد أفضل المهاجمين في العالم، حتى عندما لم يكن يسجل أهدافا عديدة مثلما هو حاله الآن، لأن المهاجم عليه مساعدة الفريق، وبنزيمة يجعل اللاعبين حوله أفضل، وهذا شيء مهم جدا لأي مدرب، من الصعب مراقبة بنزيمة لأنه مميز على جميع الأصعدة، علينا التحلي بالتركيز الشديد".

ويحتل إيبار المركز 18 برصيد 23 نقطة، ويواجه خطر الهبوط إلى القسم الثاني لأول مرة في تاريخه.