مدرب إيبار: علينا بث الخوف في ريال مدريد حتى نتمكن من إيقافه

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 17:45

كتب : FilGoal

إيبار - ريال مدريد - الدوري الإسباني

شدد خوسيه لويس مينديليبار المدير الفني لـ إيبار، على ضرورة التحلي بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد.

إيبار يحل ضيفا على ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 29 من الدوري الإسباني.

وصرّح مينديليبار قبل المباراة خلال المؤتمر الصحفي: "أمام ريال مدريد علينا اللعب بأسلوبنا، ولكن علينا أيضا أن نتحمّل نسقهم العالي رغم امتلاكهم جودة عالية للغاية. لا يمكن أن نرتكب الأخطاء، وحتى نخرج بأي شيء من مدريد علينا أن نسجل، هذا مؤكد. لا يمكننا الاكتفاء بالانتظار، علينا أن نخلق الفرص ونبث فيهم الخوف".

أخبار متعلقة
قائمة ريال مدريد – حضور كروس.. واستمرار غياب هازارد أمام إيبار مؤتمر زيدان: هالاند؟ الجميع هنا يفعل ما يريد.. وليس لدينا خطة لـ هازارد مؤتمر كلوب: ليس لدينا الكثير من النقاط لنهدرها بعد الآن.. ولم يتغير شيء بشأن فان دايك وهندرسون مورينيو: رحيل كين لـ مانشستر سيتي؟ لا أريد لعب هذه اللعبة

وأوضح: "الطبيعي في المباراة سيكون أنهم سيتحوذون على الكرة أكثر، ونحن علينا البقاء في المباراة حتى نهايتها بغض النظر عما يحدث فيها، لو استطعنا الصمود خلال الدقائق الأولى الصعبة في المباراة، فسيكون لدينا فرصة الخروج بنتيجة إيجابية".

وأتم مشيدا بـ كريم بنزيمة: "لطالما رأيت أن بنزيمة أحد أفضل المهاجمين في العالم، حتى عندما لم يكن يسجل أهدافا عديدة مثلما هو حاله الآن، لأن المهاجم عليه مساعدة الفريق، وبنزيمة يجعل اللاعبين حوله أفضل، وهذا شيء مهم جدا لأي مدرب، من الصعب مراقبة بنزيمة لأنه مميز على جميع الأصعدة، علينا التحلي بالتركيز الشديد".

ويحتل إيبار المركز 18 برصيد 23 نقطة، ويواجه خطر الهبوط إلى القسم الثاني لأول مرة في تاريخه.

إيبار ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران بيراميدز – تقسمية في المران الأول بالمغرب استعدادا للرجاء دقيقة | إفريقيا
كرة طائرة – الأهلي يحافظ على الصدارة.. والزمالك يلاحقه 31 دقيقة | رياضات أخرى
ضربة موجعة قبل موقعة بايرن.. إصابة فيراتي بفيروس كورونا 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لم يتحدثا عن هالاند فقط.. تقرير: برشلونة استفسر عن إمكانية ضم دي ليخت مع رايولا 39 دقيقة | ميركاتو
القائم والعارضة يمنعان دجلة من الهدف الـ 300 ويفرض التعادل السلبي أمام الإنتاج الحربي 47 دقيقة | الدوري المصري
في عيد مولده الـ24.. كيف بات الوضع الصحي لـ عبد الحق نوري 50 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية – تعثر أندية الصدارة ونيمار يقود منتخب السويس للفوز بمجموعة القاهرة ساعة | مصر
مؤتمر بيولي: اللحظة الحاسمة من الموسم أتت.. و75 نقطة تساوي التأهل للأبطال ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 3 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي 4 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا
قد ينال إعجابك