قائمة ريال مدريد – حضور كروس.. واستمرار غياب هازارد أمام إيبار

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 17:25

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد - فالنسيا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة إيبار في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة حضور الألماني توني كروس رغم انسحابه من معسكر بلاده بالتوقف الدولي السابق للإصابة.

كما عاد الثنائي ألفارو أودريوزولا وماريانو دياز بعد تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما الأسابيع الماضية.

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فيما استمر غياب إدين هازارد رغم عودته للتدريبات، كما يبتعد داني كارباخال وفيدي فالفيردي، وفوق ذلك القائد سيرخيو راموس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو – سيرخيو أريباس

الهجوم: كريم بنزيمة – ماريانو دياز – لوكاس فاسكيز – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو

ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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