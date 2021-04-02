الزمالك ينفي عدم توثيق عقد رزاق سيسيه

نفى نادي الزمالك ما يتردد حول عدم توثيق عقد رزاق سيسيه لاعب الفريق الإيفواري، والمعار إلى نادي الاتحاد السكندري.

وقال أحمد إبراهيم إداري نادي الزمالك في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "عقد رزاق سيسيه موثق، وممتد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل".

وأضاف "ليس من المنطقي أن يملك أي شخص داخل الزمالك عقد لأي لاعب، حيث تبقى عقود اللاعبين داخل خزينة خاصة للفريق الأول".

كانت بعض التقارير الإعلامية قد زعمت عدم توثيق عقد رزاق سيسيه مع الزمالك، وبالتالي بأنه أصبح لاعب حر للتوقيع مع أي فريق حاليا.

ويقضي رزاق سيسيه الموسم الثالث على التوالي معارا من الزمالك إلى الاتحاد السكندري.

صاحب الـ22 عاما شارك هذا الموسم في 15 مباراة. سجل فيهم 6 أهداف.

وانضم رزاق سيسيه إلى قائمة منتخب كوت ديفوار الأول لأول مرة خلال توقف شهر مارس الماضي، قبل أن يخرج من القائمة النهائية لبلاده.