من قمة الغضب لعمل خيري.. بيع شارة رونالدو مقابل 64 ألف يورو

كانت لقطة غضب لعدم احتساب هدف ولكنها في النهاية أدت لعمل خيري كبير تسبب فيه رجل الإطفاء دجورجي فوكيسيفيتش.

حينا تعادل منتخب البرتغال مع مضيفه صربيا إيجابيا بهدفين لكل منهما في ثاني جولات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم سجل كريستيانو رونالدو هدفا ولكن لم يتم احتسابه بداعي عدم عبور الكرة لخط المرمى.

غضب رونالدو وألقى شارة قيادته لمنتخب البرتغال على أرضية الملعب.

بعدها ذهب رجل الإطفاء والتقط الشارة وأعطاها لمؤسسة خيرية لبيعها في مزاد علني.

وبالفعل تم بيع الشارة مقابل 64 ألف يورو وسيتم تخصيص ذلك المبلغ لعلاج طفل يبلغ من العمر ستة أشهر مصاب بضمور العضلات الشوكي ويحتاج للعلاج خارج دولته.