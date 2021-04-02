لتحقيق التأهل الرابع للقسم الثاني.. عيد مرازيق يعلن عبر في الجول تعيينه مديرا فنيا لـ العبور

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 16:10

كتب : رضا السنباطي

عيد مرازيق رفقة مجلس إدارة نادي العبور

أعلن عيد مرازيق عبر FilGoal.com توليه مهمة المدير الفني لنادي العبور في القسم الثالث من الدوري المصري.

وصرّح مرازيق لـ FilGoal.com: "اتفقت على قيادة نادي العبور بعد عقد اجتماع مع مجلس الإدارة".

وأضاف "يتبقى للفريق 6 جولات نسعى من خلالها الصعود للقسم الثاني".

ويشارك العبور في المجموعة السادسة (محموعة القاهرة) في القسم الثالث ويحتل المركز الثالث بعد مرور 24 جولة برصيد 48 نقطة خلف بنها المتصدر صاحب الـ 50 نقطة.

وقاد العبور فنيا منذ بداية الموسم كل من عطية السيد ثم جمعة مشهور، وكان الفريق قد وصل لدور الـ 32 من كأس مصر وسقط أمام بيراميدز بنتيجة 4-1.

وسبق أن حقق مرازيق التأهل مع البلاستيك وكوكاكولا والبنك الأهلي من القسم الثالث إلى الثاني، ثم قاد البنك الأهلي للتأهل للدوري الممتاز.

وتولى الموسم الحالي تدريب السكة الحديد عقب رحيل جمعة مشهور، وحقق 14 نقطة ورحل عقب نهاية الأسبوع السابع عشر.

إذ خلَف مرازيق، مشهور في تدريب السكة الحديد ثم العبور في الموسم الجاري، بينما عاد مشهور لتولى تدريب السكة من جديد.

عيد مرازيق العبور في الدرجة الثالثة
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