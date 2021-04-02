برعاية وزارة الشباب انطلاق اليوم الأول لبطولة الجونة الدولية للموتوكروس

برعاية وزارة الشباب و الرياضه انطلق اليوم الأول من النسخة الرابعة من سباق الدراجات النارية ببطولة الجونة الدولية للموتوكروس صباح اليوم الجمعة، بسباق افتتاحي للناشئين بأعمار تبدأ من ٦ سنوات، تضم ١٣ متسابقا بواقع ١١ فتى وفتاتين.

وحقق المتسابق ياسين كابو أسرع زمن بعد أن أنهى السباق خلال ٥ دقايق و ٢٤ ثانية، سليم ناصر ثانيا بخمس دقائق و٣٠ ثانية، مالك ناصر جاء ثالثاً بفارق ٣ ثواني عن المركز الثالث، المركز الرابع من نصيب آدم حسام مسجلا ٦ دقايق و٢٢ ثانية.

وفي فئة ٤٥٠ سي سي تم تقسيم المتسابقين لمجموعتين المجموعة الاولي تتنافس على الحلبة الساعة الثانية ظهراً، تضم ٥ متسابقي هم : أحمد الحسيني، أحمد دوكاتي، إبراهيم عز الدين، محمد السيد بطوط، علي الاتربي، على أن تتنافس المجموعة الثانية المكونة من ٤ متسابقين هم : نور جمالي، خالد الحسيني، حسين جاك، أمير الجمالي في تمام الخامسة عصراً.

وانطلقت بطولة الجونة، للمرة الأولى بعد توقف دام عامين، وذلك بمشاركة ٥٠ متسابقًا من مصر و١٢ أجنبيًا من جنسيات متنوعة.

وتجرى المنافسات على حلبة موتوكلوب إيچيبت في الجونة على ساحل البحر الأحمر، والتي تبلغ مساحتها ٩٠ ألف مترًا، وتعد ثاني أكبر حلبة في أفريقيا والشرق بعد حلبة موتوكروس قطر.

تستمر فعاليات بطولة موتوكلوب ايجيبت التي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، على مدار يومين متواصلين، وتضم ٥ فئات للمحركات وهى ٢٥ سي سي، ٤٥٠ سي سي، ATV ،QUAD، فوق ٤٥٠ سي سي.

يهدف السباق إلى جانب كونه حدث ترفيهي وخطوة في طريق تنشيط السياحة المصرية، إلى تأهيل المتسابقين المصريين للمشاركة مستقبلًا في سباقات المحافل الدولية المعنية برياضات الموتوكروس.