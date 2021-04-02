إيهاب جلال يصدر قرارا بشأن عودة المصابين في الإسماعيلي

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 13:04

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الإسماعيلي

قرر إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي عدم الدفع بأي لاعب عائد من الإصابة تم علاجه خارج النادي إلا بتقرير طبي من المركز الذي تم تلقي العلاج فيه.

وحسبما علم FilGoal.com فأن القرار يأتي لمجموعة اللاعبين المصابين الذي اعتادوا تلقي العلاج خارج النادي قبل تولي جلال المسؤولية الفنية.

وقرر المدير الفني دراسة موقف كل لاعب عقب خوض الفريق مواجهة المصري في بداية الدور الثاني من الدوري.

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ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في ختام مباريات الفريق بالدور الأول من الدوري.

وستكون مواجهة سيراميكا كليوباترا الأولى لإيهاب جلال عقب توليه الإدارة الفنية للدراويش.

وكان جلال قد استبعد محمد صادق من مواجهة سيراميكا بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة.

فيما يتواصل غياب عبد الرحمن مجدي بعد أن واصل برنامجه التأهيلي ولم يشارك حتى الآن في التدريبات الجماعية.

ويغيب أيضا باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي لاستمرار التدريبات التأهيلية بجانب أحمد مصطفى لاعب الوسط الذي لم يشارك في التدريبات الجماعية.

غياب عبد الرحمن مجدي بعد أن واصل برنامجه التأهيلي ولم يشارك حتى الآن في التدريبات الجماعية.

ويغيب أيضا باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي لاستمرار التدريبات التأهيلية بجانب أحمد مصطفى لاعب الوسط الذي لم يشارك في التدريبات الجماعية.

ولم يحقق الدراويش الفوز سوى في مباراة وحيدة فقط في الدوري حتى الآن.

الإسماعيلي إيهاب جلال في الدوري
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