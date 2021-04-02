كالتشيو ميركاتو: العرض الثالث؟ مسلسل ميلان ودوناروما مستمر

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 12:54

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - ميلان

قدّم ميلان عرضه الثالث لحارسه جانلويجي دوناروما لتجديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن عرض ميلان الأول كان 6 ملايين يورو بالإضافة لمليون يورو حوافز.

ثم زاد ميلان من عرضه الأخير وأصبح 7 ملايين يورو بالإضافة لمليون يورو حوافز وهو ما رُفض.

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ويتقاضى دوناروما 6 ملايين يورو في الموسم منذ تجديد تعاقده في 2017.

وأضاف التقرير أن ميلان سيرفع عرضه حال تأكد تأهل النادي اللومباردي لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعقد يمتد لموسمين.

وكان مينو رايولا وكيل الحارس الشاب قد طلب سابقا عقد لموسم واحد براتب يصل إلى 10 ملايين يورو.

في المقابل يأمل ميلان في الإبقاء على خدمات حارسه البالغ 22 عاما لمدة موسمين.

وخاض دوناروما 241 مباراة بقميص ميلان منذ موسم 2015-16 في جميع المسابقات.

جانلويجي دوناروما ميلان
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