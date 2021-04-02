العامري فاروق: سأتخذ إجراءات قانونية ضد من خرج عن النص.. وسؤالان لمسؤولي الزمالك

أعلن العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي اتخاذه الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين خرجوا عن النص تجاهه مؤكدا أنه يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.

وتحدث العامري فاروق لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "لقد صمت لثلاثة أيام لإعطاء فرصة للناس لمراجعة أنفسهم لكن التجاوز والخروج عن النص سأتخذ إجراءاتي القانونية ضد أي شخص خرج عن الإطار تجاهي من الواضح أنه يجب أن يكون هناك وقفة لأن احترام الناس ليس شيئا قليلا".

وأضاف "أستغرب من مشهد غريب جدا ولا أستطيع استيعاب أو فهم ما يحدث، الناس تقول أشياء لم تحدث ولم تقل وصدقوا أنفسهم ويقولون نفس الحديث عبر كل القنوات في منطق غريب غير مفهوم من شخص مسؤول".

وأكمل "هذه مباراة عادية ولست أول مرة أحضر فيها مباراة في صالة الزمالك تواجدت دائما في السنوات الأخيرة، وعلاقة الأهلي مع مؤسسة بحجم الزمالك مبنية على الاحترام، ما يجب أن يستوعبه الناس أن قول بعض الحديث للخروج عن المسؤولية ونحاول إنساب ما حدث لأشخاص آخرين عيب وغير مسؤول".

وأردف العامري فاروق "النادي الأهلي كان في ضيافة الزمالك في صالة عبد الرحمن فوزي للقاء كرة سلة لم يكن هناك أي حضور جماهيري وكان مجلس إدارة الأهلي والزمالك هم المتواجدين فقط، ومنذ دخولنا لخروجنا كنا نجلس في أماكنا ولم يكن هناك أي حوار في أي شيء مخالف".

وأكمل "بل على العكس رئيس الزمالك حدث بيننا حوار جانبي لكن أدبيا له لن أتحدث فيه رغم أنه صرح بحديث مختلف عما حدث تماما والقول إنه لا يعرف لماذا تمسك الأهلي بخروج بعض اللاعبين من الصالة رغم أن هذا لم يحدث".

وشدد "النادي الأهلي مع احترامي لكن اسمه لن يجعله يتمسك بلاعب يخرج أو يدخل أو يجلس، الأهلي قائم على ملف واحد فقط لا غير على احترام قيم ومبادئ وقواعد هذه سلطات جهاز رياضي يتدخل لو رأى مخالفة للقواعد لكن مجلس الإدارة يتدخل في حالة واحدة هي الانسحاب حينما يرى أن هناك قرار يجب أن يتخذه سيتدخل لكن الأهلي لم يقرر الانسحاب".

وتابع وزير الرياضة الأسبق حديثه "مجلس إدارة الأهلي تواجد في الملعب من الساعة السادسة للسابعة والنصف، ساعة ونصف كل اللاعبين متواجدين ولم نتحدث حول الانسحاب، معنى هذا أن الأهلي أعطى الزمالك المساحة لاستعادة ما حدث عكس الوضع الطبيعي لاقتحام الجمهور للصالة".

وأضاف "هذه هي الحقيقة التي حدثت والتي يعرفها الجميع والتي ذيعت عبر قناة النيل للرياضة وما كُتب في تقرير الحكم، تقرير الحكم لم يقل أن الأهلي رفض اللعب بسبب لاعب أو مجلس إدارة السلة قال ذلك، بل اتحاد السلة قال إن مباراة سابقة بين الزمالك وسموحة حدثت فيها بعض الأشياء تم بعدها اتخاذ قرار منع الحضور الجماهيري".

وشدد "لم نتخذ قرار عدم خوض المباراة بل مراقب المباراة قال إن الزمالك لم ينجح في إخراج جماهيره في تمام السابعة والنصف مساء لكن الأهلي كان في الملعب لآخر لحظة".

ووجه العامري فاروق سؤالا لمسؤولي الزمالك وقال: "على أي من مسؤولي الزمالك أن يخرج ويقول إن هذا لم يحدث ونحن في طريقنا للخروج من الصالة مجلس إدارة الزمالك كان يصافحنا ويقولون نرجو ألا تحزنوا مما حدث".

وتابع متسائلا "من سمح لبعض الجماهير بالدخول للصالة قبل بدء المباراة بدقيقتين خاصة أن المباراة تقام داخل النادي وكل مسؤولي الزمالك قالوا بأنفسهم إن من حضر هم أعضاء النادي، حسنا من سمح لهم بالتواجد؟".

ووجه سؤالا ثانيا وقال: "لماذا لا تتحدث مع اتحاد السلة؟ لأنك لا تستطيع، لماذا؟ لأنهم أرسلوا لك خطابات رسمية توضح كل شيء، أنت لم تتحمل مسؤولياتك تجاه شعبيتك وجماهيريتك أنت لديك خطأ بالسماح للجمهور بالحضور أنت من تعاني من المشكلة التي حدثت".

وعن تصريحات ياسر عبد الوهاب المدير الفني للزمالك عن حضور الجماهير لمباراة الفريقين في صالة الأهلي أتم العامري فاروق حديثه قائلا: "يسأل في حضور الجمهور في صالة الأهلي للقاء الزمالك اتحاد السلة وليس الأهلي، اتحاد السلة هو من أصدر القرار".