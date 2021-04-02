إبراهيم عبد الله يوضح حقيقة استدعاء شيكابالا وحازم إمام للنيابة.. وينتقد اتحاد السلة والعامري فاروق

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك أن ما يثار حول استدعاء محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لاعبي الفريق الأبيض للإدلاء بأقوالهما في إلغاء لقاء كرة السلة بين ناديه والأهلي مجرد شائعات.

وتحدث إبراهيم عبد الله عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "هناك شائعات تنطلق من كل اتجاه لضرب استقرار الزمالك، وهذه أزمة وضعنا فيها وأكررها بسبب مسؤول غير مسؤول، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي ولا أقول أسماء أشخاص لكن هذا خروج عن نهج وسلوك النادي الأهلي".

وأضاف "مجلس إدراة الزمالك يحترم مجلس إدارة الأهلي والعكس صحيح والرياضة تنافس شريف ليس فيه خروج عن النص، لكن عندما يخرج مسؤول عن نهج مجلس إدارته هذا يبقى تصرف فردي لن أنسبه للأهلي".

وأكمل "هو من أصر على خروج شيكابالا من الملعب، عندما تصر على خروج شخص بعينه أيا كان من هو فهذا تصرف عنصري وفيه إهانة لهذا الشخص".

وأعلن إبراهيم عبد الله تواجده مع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عماد عبد العزيز في قسم العجوزة لإتمام الإفراج عن العشر أعضاء للزمالك الذين تم القبض عليهم على خلفية ما حدث في لقاء السلة.

وقال: "تواجدنا أنا وعماد عبد العزيز في قسم العجوزة لإتمام إجراءات الإفراج عن العشر أعضاء الزمالك الذين تم القبض عليهم".

وتابع إبراهيم عبد الله حديثه "منذ قدومنا نعمل يوميا من أجل الزمالك للحفاظ عليه وعلى جميع الألعاب وفريق كرة القدم وعلى تسديد التزامات كثيرة للاعبين والعمال وتسديد الديون وإعادة عضويات تم إيقافها بدون وجه حق".

وأردف "ونقف في وجه اتحادات لا تطبق اللوائح ويعتقدون أن الزمالك نادي ضعيف وينسوا أن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، هناك الكثير يعتقد أن الزمالك نادي ضعيف".

وبسؤاله عن تلك الاتحادات قال: "مثل قرارات اتحاد كرة السلة الذي اجتمع في أقل 24 ساعة ليعتمد فوز النادي المنافس على الرغم من التزامنا والتزام جمهورنا بترك الملعب بمجرد طلب حكم اللقاء".

وتابع "لكن إصرار مسؤول غير مسؤول بعمل فردي على غير طباع النادي الأهلي، وضع الدنيا بأكملها في أزمة، ماذا استفاد؟ لم يستفد أي شيء".

وأردف متسائلا "ما سبب حدوث اجتماع طارئ في أقل من 24 ساعة يا اتحاد السلة؟ هناك اجتماع للجنة المسابقات ويتم خلاله مراجعة تقرير الحكم ومراقب المباراة وهناك كاميرات قنوات تليفزيونية تواجدت يمكن التأكد من خلالها مما حدث، لذا إدارة الزمالك قالت ما حدث غير صحيح".

وأتم "من يدير الزمالك رجال دولة ويعرفون معنى التكليف وأنه يجب أن ننجح".