مجاهد: خاطبنا ليفربول لتواجد صلاح في أولمبياد طوكيو.. والدوري لن يُلغى

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 10:44

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد صلاح

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن إرسال الجبلاية لخطاب إلى نادي ليفربول لطلب تواجد محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدث مجاهد عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أرسلنا خطابا لليفربول في اليوم التالي للقاء جزر القُمر ضد منتخب مصر أبدينا فيه رغبتنا في تواجد محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو بناء على رغبة المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب".

وأضاف "تلقينا ردا بأن الأمر تحت الدراسة حاليا بين الجهاز الفني والإداري للنادي ومحمد صلاح".

أخبار متعلقة
هاني سعيد: فتحي شعر بالضيق ولن نستغنى عنه.. ولا أعرف تفاصيل مكالمته مع ميدو نائب سفير مصر في الجزائر لـ في الجول: الزمالك يتدرب صباحا لعدم التداخل مع مباراة بلوزداد الدرندلي: لسنا في معركة.. والأهلي لا يسعى لتفادي أي فريق

وأكمل مجاهد "متأكد وهذا على مسؤوليتي أن صلاح لديه رغبة في التواجد والدفاع عن قميص منتخب مصر طالما يستطيع المساعدة ولكن في النهاية الأمر ليس في يده فقط".

وأردف "نتمنى أن يلقى طلبنا القبول من قبل ليفربول".

وبسؤاله هل يتم إلغاء الدوري المصري أجاب مجاهد "لا يوجد أي حديث حول ذلك الأمر، ما يتردد طبيعي بسبب طول فترة الموسم وكثرة التوقفات والضغط الذي يقع على العديد من الفرق من كثرة المباريات".

وأكمل "أطمن الجميع بأن الدوري لن يُلغى وسوف ينتهي في نهاية شهر سبتمبر المقبل".

وبسؤاله عن تفاصيل جلسته مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد بركات مدير المنتخب علق "كانت جلسة ناقشنا فيها متطلبات الفترة المقبلة إذ أننا سنبدأ تصفيات كأس العالم 2022 في شهر يونيو المقبل بمواجهتي أنجولا في مصر والجابون خارج ملعبنا".

وأتم مجاهد "ثم سنواجه ليبيا في مباراتين قويتين لذا علينا الاستعداد جيدا".

صلاح المنتخب الأولمبي ليفربول في الدوري اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
العامري فاروق: سأتخذ إجراءات قانونية ضد الخروج عن النص.. وسؤالان لمسؤولي الزمالك 10 دقيقة | رياضات أخرى
إبراهيم عبد الله يوضح حقيقة استدعاء شيكابالا وحازم إمام للنيابة.. وينتقد اتحاد السلة والعامري فاروق 50 دقيقة | رياضات أخرى
مجاهد: خاطبنا ليفربول لتواجد صلاح في أولمبياد طوكيو.. والدوري لن يُلغى ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات الجمعة 2 أبريل 2020 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري ودوري أبطال إفريقيا ساعة | الدوري المصري
هاني سعيد: فتحي شعر بالضيق ولن نستغنى عنه.. ولا أعرف تفاصيل مكالمته مع ميدو 12 ساعة | إفريقيا
نائب سفير مصر في الجزائر لـ في الجول: الزمالك يتدرب صباحا لعدم التداخل مع مباراة بلوزداد 12 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الدرندلي: لسنا في معركة.. والأهلي لا يسعى لتفادي أي فريق 12 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة الإسماعيلي - 25 لاعبا في اختيارات إيهاب جلال الأولى قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا 13 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 3 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي 4 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا
قد ينال إعجابك