مجاهد: خاطبنا ليفربول لتواجد صلاح في أولمبياد طوكيو.. والدوري لن يُلغى

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن إرسال الجبلاية لخطاب إلى نادي ليفربول لطلب تواجد محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدث مجاهد عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أرسلنا خطابا لليفربول في اليوم التالي للقاء جزر القُمر ضد منتخب مصر أبدينا فيه رغبتنا في تواجد محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو بناء على رغبة المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب".

وأضاف "تلقينا ردا بأن الأمر تحت الدراسة حاليا بين الجهاز الفني والإداري للنادي ومحمد صلاح".

وأكمل مجاهد "متأكد وهذا على مسؤوليتي أن صلاح لديه رغبة في التواجد والدفاع عن قميص منتخب مصر طالما يستطيع المساعدة ولكن في النهاية الأمر ليس في يده فقط".

وأردف "نتمنى أن يلقى طلبنا القبول من قبل ليفربول".

وبسؤاله هل يتم إلغاء الدوري المصري أجاب مجاهد "لا يوجد أي حديث حول ذلك الأمر، ما يتردد طبيعي بسبب طول فترة الموسم وكثرة التوقفات والضغط الذي يقع على العديد من الفرق من كثرة المباريات".

وأكمل "أطمن الجميع بأن الدوري لن يُلغى وسوف ينتهي في نهاية شهر سبتمبر المقبل".

وبسؤاله عن تفاصيل جلسته مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد بركات مدير المنتخب علق "كانت جلسة ناقشنا فيها متطلبات الفترة المقبلة إذ أننا سنبدأ تصفيات كأس العالم 2022 في شهر يونيو المقبل بمواجهتي أنجولا في مصر والجابون خارج ملعبنا".

وأتم مجاهد "ثم سنواجه ليبيا في مباراتين قويتين لذا علينا الاستعداد جيدا".