قائمة الإسماعيلي - 25 لاعبا في اختيارات إيهاب جلال الأولى قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

الخميس، 01 أبريل 2021 - 23:05

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

اختار إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي 25 لاعبا في قائمته الأولى لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف الإسماعيلي فريق سيراميكا كليوباترا مساء السبت على ملعب الإسماعيلية في الجولة 17 من الدوري المصري.

وتعد تلك هي المواجهة الرسمية الأولى لإيهاب جلال عقب توليه الإدارة الفنية للدراويش.

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وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد فوزي

الدفاع: رضوان شريفي - محمد عمار - مصطفى فارس - محمد هاشم - مروان الصحراوي - أحمد كاستيلو - حسين السيد - عبد الله جمعة.

الوسط: عمر الوحش - محمود دونجا - محمد حسن - محمد عادل - محمد بيومي - عماد حمدي - نادر رمضان - زياد طارق - أحمد مدبولي - مدحت فقوسة.

الهجوم: محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف - شيلونجو - شكري نجيب - أري بابل.

الدوري المصري الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا
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