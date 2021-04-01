كوادرادو: يوفنتوس يجب أن يفوز بالدربي

يرى خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس أن فريقه عليه الفوز ضد تورينو في الدربي ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

خوان كوادرادو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ويواجه يوفنتوس فريق تورينو مساء السبت ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

وقال كوادرادو لشبكة سكاي سبورت: "حققنا أقصى استفادة من الاستراحة الدولية، من خلال القيام بالكثير من العمل البدني الشاق".

وتابع "لم نتمكن من القيام بذلك منذ فترة طويلة، أشعر حاليا بارتياح جسدي وساعدني هذا في التوقف الدولي".

وكان يوفنتوس قد تعرض للهزيمة أمام بينفينتو بهدف دون رد المهدد بالهبوط في أخر مبارياته في الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي.

وأضاف كوادرادو "من الصعب دائما السفر واللعب كل ثلاثة أيام، خاصة مع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة والآن نشعر براحة أكبر".

وكشف "كان من الصعب خسارتنا الأخيرة، نحن نعلم مدى أهمية الحصول على نتيجة إيجابية لكننا لم نفعل، يجب أن نحقق الفوز في الدربي المقبل".

واختتم نجم يوفنتوس تصريحاته "الأمر نفسه ينطبق على مواجهة نابولي في السابع من أبريل، علينا أن نذهب إلى هناك ونبدأ الفوز في جميع المباريات المقبلة".