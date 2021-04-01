بعد وفاة والدته.. توريرا: لا أرغب في اللعب بأوروبا مجددا.. أريد الانتقال لبوكا لأكون بجوار عائلتي

كشف لوكاس توريرا لاعب أرسنال المعار لأتليتكو مدريد عن رغبته في اللعب لبوكا جونيورز الأرجنتيني وعدم الاستمرار في قارة أوروبا.

وقال توريرا لشبكة "ESPN" الناطقة باللغة الأرجنتينية: "ولدتي توفت بعد إصابتها بفيروس كورونا وهي في الـ53 من عمرها".

وأضاف "ظلت تكافح لمدة 11 يوما قبل أن أتلقى يوم الإثنين الماضي أسوأ مكالمة على الإطلاق".

وتابع "طلبت إذن (للسفر للأرجنتين)، تشولو (دييجو سيميوني) تفهم كل شيء ومنحني إجازة لمدة أسبوع لكني طلبت أن أستمر لفترة أطول وسأعود يوم الأحد على الأغلب".

وشدد "علي أن أقوم بدوري (تجاه الفريق) والحياة يجب أن تستمر. أتليتكو مدريد كان رائعا معي وهذا شيء مهم".

وتابع "لست تحت تأثير المشاعر أو سأتخذ القرار بسبب وفاة والدتي لكني لطالما قلت أنني أرغب في اللعب لبوكا جونيورز".

وأكمل "لا أريد أن ألعب في أوروبا مجددا وأرغب في اللعب لبوكا، إن لم يكن الآن فربما في يونيو المقبل".

وواصل "أريد أن أكون بالقرب من عائلتي، صحيح أن عقدي مع أرسنال وإعارتي لأتليتكو مدريد مستمرة لكني أرغب في الذهاب لبوكا وأرجو أن توافق الأندية على رغبتي".

وأتم "لم أحظ بفترات سعيدة على المستوى الشخصي لمدة عامين، لقد تأملت مع أرسنال، وفي أتليتكو مدريد لا ألعب كما أرغب، لذلك اتخذت قراري وأرغب في اللعب للبوكا".

توريرا (25 عاما) ينتهي تعاقده مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، ويلعب معارا لأتليتكو مدريد حتى نهاية الموسم.

ولعب توريرا 22 مباراة مع أتليتكو مدريد بواقع 629 دقيقة.

وانتقل توريرا لأرسنال عام 2018 قادما من سامبدوريا الإيطالي.

وانتقل توريرا للعب في قارة أوروبا عام 2014 حين انتقل لبيسكارا الإيطالي قادما من واندريرز الأوروجوياني.