ديبالا يعتذر عن خرق القواعد الصحية "أخطأت لكنها ليست حفلة"

اعتذر باولو ديبالا بعد القبض عليه وزميليه ويستون ماكين وآرثور بسبب خرق القواعد الصحية.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وداهمت الشرطة المحلية في تورينو منزل ويستون ماكين بسبب تواحد حوالي 10 أشخاص وخرق قواعد السلامة الصحية رغم فرض غلق صحي بسبب فيروس كورونا.

وكتب ديبالا عبر حسابه على إنستجرام "أعلم أنه في مثل هذه اللحظة الصعبة للعالم مع فيروس كورونا، كان من الأفضل عدم ارتكاب خطأ".

وأوضح "لكنني كنت مخطئا في البقاء خارجا لتناول العشاء".

واختتم تصريحاته "لم تكن حفلة، لكنني كنت مخطئا على أي حال وأنا أعتذر".

وأشارت تقارير إيطالية إلى دراسة يوفنتوس اتخاذ موقفا قويا ضد الثلاثي الذي خرق القواعد الصحية.

ويلعب يوفنتوس ضد تورينو مساء السبت ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وربما يغيب الثلاثي عن الدربي المنتظر بسبب ما بدر منهم بالتجمع ومخالفة القواعد.