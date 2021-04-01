كرة يد - يحيى خالد يقود فيزبريم للفوز في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. ورقم جديد

الخميس، 01 أبريل 2021 - 20:19

كتب : محمد سمير

يحيى خالد - فيزبريم المجري

نجح يحيى خالد المحترف المصري في صفوف فيزبريم المجري في قيادة فريقه بالفوز على فاردار المقدوني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل يحيى خالد 4 أهداف في فوز فريقه على الفريق المقدوني بنتيجة 41-27 في مباراة الذهاب.

وحقق يحيى خالد إنجازا جديدا بعد وصوله للهدف رقم 200 مع فريقه المجري.

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وكان فيزبريم قد حسم الشوط الأول بنتيجة 21-11 قبل أن يحسم المباراة في النهاية بنتيجة 41-27.

وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل يوم الخميس 8 أبريل من أجل حسم الفريق المجري بطاقة التأهل لربع النهائي.

ويقام ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، إذ تقام المباراة الأولى أحد يومي 12 أو 13 مايو بينما العودة أحد يومي 19 أو 20 من الشهر نفسه.

ويقام نصف النهائي والنهائي في ألمانيا يومي 12 و13 من شهر يونيو المقبل.

وكان فيزبريم بقيادة يحيى خالد قد وصل إلى المربع الذهبي بالنسخة الماضية قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام كييل الألماني حامل اللقب.

كرة يد يحيى خالد فيزبريم دوري أبطال أوروبا
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