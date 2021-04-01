حمزة الجمل لـ في الجول: لن أرحل عن فريقي رغم إلغاء الدوري العماني

أوضح حمزة الجمل المدير الفني لنادي الاتحاد العماني، أنه مستمر مع فريقه رغم صدور قرار بإلغاء الدوري الممتاز جراء تفشي فيروس كورونا في السلطنة.

وصرّح الجمل عبر FilGoal.com: "إلغاء الدوري شيء يخص اتحاد الكرة العماني وبالسلطنة واللجنة العليا التي تدير الأمور، وبالتالي فليس لي أي دخل".

وتابع: "يجب احترام القرار لأنه يهدف إلى المصلحة العامة سواء المواطنين أو المقيمين".

وأضاف: "القرار مقبول لأنه مبني على إحصاءات أدت إلى اتخاذه، ولا بد أن نلتزم به".

وأكمل: "إدارة نادي الاتحاح متمسكة بوجودي وسأبدأ معهم تجهيز الفريق بالفترة المقبلة والعمل على سد النواقص سواء طبيا أو فنيا".

وكشف: "سنعيد تقييم اللاعبين المحليين والمحترفين، كما سيكون هناك تقييم شامل للاعبين الصغار لنبدأ في بناء فريق نعتمد عليه بالمستقبل".

وأتم: "النشاط توقف لكن الفكر والعمل لم يتوقف، أعتز للغاية بالثقة التي منحتني إياها الإدارة".

وكان الاتحاد العماني لكرة القدم قد أعلن عن إلغاء الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني ودوري كرة الصالات للسيدات، في أعقاب تعليق النشاط الرياضي للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويحتل الاتحاد المركز الثامن في الدوري العماني برصيد 12 نقطة من 10 جولات.

وتولى الجمل (51 عاما) مهمة الفريق مؤخرا، قبل أن يتم تعليق النشاط بعدها مباشرةً.

وسبق للجمل العمل في عُمان في نادي العروبة ونادي النصر.