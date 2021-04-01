عقوبة السجن لحكم صربي بسبب ركلة جزاء مشبوهة

أصدر قسم مكافحة الفساد بالمحكمة العليا في مدينة نوفي ساد الصربية، حُكما بالسجن في حق سرديان أوبرادوفيتش حكم كرة القدم لمدة 15 شهرًا.

وأفادت وكالة أنباء Tanjug الصربية أن أوبرادوفيتش نال عقوبة السجن، بالإضافة إلى إيقافه عن أنشطة كرة القدم لمدة 10 سنوات.

وتستند العقوبة على إدارته المشبوهة لمباراة سبارتاك سوبوتيكا ورادنيكي نيس في الدوري الصربي الممتاز عام 2018، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-0 سُجلا من ركلتي جزاء.

وأثارت ركلة الجزاء الثانية تحديدا جدلا واسعا، إذ احتسب أوبرادوفيتش لمسة يد خيالية.

وذكر أوبرادوفيتش في دفاعه عن نفسه أمام القضاء أنه شاهد لمسة اليد وأن الحكم المساعد أكدها له.

وكانت المباراة مصيرية في تحديد هوية المتأهلين إلى المسابقات الأوروبية.

ويُنتظَر أن يستأنف أوبرادوفيتش على قرار سجنه أمام محكمة أعلى.