مبابي عن الانتقادات الإعلامية: الأمر مرهق.. الموقف يختلف معي عمن يلعبون خارج فرنسا

اعترف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أنه شعر بالإرهاق من كثرة الانتقادات الموجهة إليه من قبل وسائل الإعلام الفرنسية بسبب ادائه مع المنتخب على عكس ما يحدث مع زملائه الذين يلعبون خارج الدوري المحلي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان

وعانى مبابي من ظهوره بمستوى غير جيد ضد أوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ما دفع مدربه ديديه ديشامب لإبقائه على مقاعد البدلاء ضد كازاخستان في الجولة الثانية.

ورغم مشاركته كبديل لكنه أهدر ركلة جزاء.

وخلال آخر خمس مباريات لمبابي مع فرنسا سجل هدفا وصنع مثله فقط.

وقال مبابي لقناة "أر تي إل" التليفزيونية الألمانية: "إنه أمر مرهق"، وذلك ردا على شعوره حول الانتقادات الموجهة إليه من قبل وسائل الإعلام الفرنسية.

وواصل "خاصة عندما تلعب لناد في فرنسا، عندما تحاول تقديم كل شيء لديك، في بعض الأوقات يصبح الأمر مرهقا حقا".

وأكمل مبابي "الأمر يختلف مع زملائي الذين يلعبون خار فرنسا ويعودون فقط من أجل المنتخب، أما أنا فأنا هنا طوال الوقت ويتحدث الجميع عني، ولكنني كنت أعرف ذلك حينما انتقلت لسان جيرمان".

وأردف "سنرى ماذا سيحدث في المستقبل، بالطبع الانتقادات تلعب دورا ولكن بعيدا عنها أهم شيء أن أشعر إني في حالة جيدة أينما ألعب وأستمتع بنفسي كل يوم".

وعن تجديد تعاقده مع سان جيرمان في ظل نهايته بنهاية الموسم المقبل أتم مبابي حديثه قائلا: "إن كان هناك أي تقدم كنت سأعلن عنه سأقول كل شيء عندما أتخذ قراري".