بين الصداقة وفريق الوالد وسابق المعرفة.. أين يلعب هالاند في الموسم المقبل؟

لم ينتظر مينو رايولا حتى بداية سوق الانتقالات الصيفية ليحسم مصير موكله إرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند، وبدأ من الآن البحث عن النادي المقبل للنجم النرويجي.

وعقد رايولا، اليوم الخميس، اجتماعا مع إدارة برشلونة للاستماع للعرض المقدم منهم لهالاند، بحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

بعدها طار رايولا من إقليم كتالونيا للعاصمة الإسبانية مدريد، للاجتماع مع إدارة ريال مدريد بحسب ما نشره فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، وبثته إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية.

بجانب برشلونة وريال مدريد فإن رايولا قد صرح لشبكة "بي بي سي"، وقال: "هناك 10 أندية على الأكثر قادرة على دفع تحمل تكلفة هالاند، من بينهما 4 إنجليزية".

أما رومانو فأكد أن رايولا سيستمع لـ5 فرق من أندية القمة لضم هالاند.

فأين يلعب هالاند في الموسم المقبل؟

برشلونة

أولى الفرق التي اجتمع معها رايولا كان برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، الذي فاز بمنصب الرئيس قبل أسابيع.

صحيفة "سبورت" أوضحت أن العلاقة الجيدة بين رايولا ولابورتا قد تجعل الصفقة تتم.

كما أن التقارير الإسبانية تشير إلى أن "الاجتماع بين الطرفين انتهى بشكل إيجابي" بعدما أكد لابورتا لرايولا أن أزمة راتب اللاعب لن تشكل أي عائق وأن برشلونة قادر على توفير طلبت هالاند.

وكان لابورتا قد وعد جماهير برشلونة بإبرام صفقات قوية من أجل العودة للمنافسة على دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن النادي منذ عام 2015.

ورغم تأكيد لابورتا على دفع راتب هالاند، فإن موقف النادي المالي قد يكون العائق في الصفقة، خصوصا أن برشلونة لديه مهمة أخرى وهي تجديد عقد ليونيل ميسي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

هذه بالإضافة لأن النادي مديون بحوالي 730 مليون يورو يجب أن تدفع خلال أشهر بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

فهل يكون اجتماع لابورتا مع رايولا كأي لقاء عابر، يستفيد منه الطرفين؟

فلابورتا سيبعث برسالة طمأنية لجماهير برشلونة أن النادي ورغم أزمته المالية قادر على التوقيع مع هالاند.

ورايولا سيضغط بورقة برشلونة على الأندية الأخرى لرفع سعر موكله.

ووقتها قد لابورتا الخيار الثاني وهو التوقيع مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بالمجان بعد نهاية عقده مع ناديه الإنجليزي.

ريال مدريد

عقب الاجتماع مع إدارة برشلونة، سافر رايولا إلى مدريد للاجتماع مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للاستماع له ولرغبته في التوقيع مع هالاند.

لكن ما قد يقف حائلا دون إتمام الصفقة هو العلاقة بين بيريز ورايولا.

إذ سبق لريال مدريد إصدار بيانا رسميا ينفي فيه التفاوض مع بول بوجبا حين كان لاعبا ليوفنتوس عام 2015، وأتبعه –بعد ساعات- ببيان ينفي فيه التفاوض مع ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان.

والسبب هو أن رايولا هو وكيل الثنائي.

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية فإن إدارة ريال مدريد لا تفضل التعامل مع رايولا بسبب حصوله على "عمولات" بنسبة كبيرة من إجمالي أي صفقة يكون طرفا بها.

لكن بسبب الانتخابات الرئاسية لريال مدريد والتي ستقام خلال الأشهر المقبلة، قد يلجأ بيريز للتعامل مع رايولا والتعاقد مع هالاند لتكون صفقة انتخابية كبيرة، كما يفعل دائما.

وبحسب برنامج "شيرينجيتو" الشهير فإن بيريز ينوي التوقيع مع هالاند وكليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

لكن أيضا الوضع المالي لريال مدريد قد لا يسمح لبيريز في التعاقد مع مبابي وهالاند معا.

إذ يبحث الفريق عن تجديد تعاقده مع سيرخيو راموس مدافع الفريق الذي سينتهي بنهاية الموسم، وإذا لم ينجح، فسيبحث عن بديل وهو ما يكلف خزينة النادي.

هذا بالإضافة لأن النادي يجدد ملعب سانتياجو بيرنابيو وهو ما قد يعيق الإدارة من التعاقد مع لاعبين كُثر.

بجانب أن زين الدين زيدان مدرب الفريق يفضل مواطنه الفرنسي مبابي على هالاند، وهو ما قد يمنع الصفقة من الحدوث.

تشيلسي

رغم قيام إدارة تشيلسي بصفقات ضخمة في الصيف الماضي والتعاقد مع حكيم زياش وتيمو فيرنر وكاي هافرتز، إلا أن النادي لا يزال يرغب في تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل، ويعد هالاند هدفا قويا للتعاقد معه.

عدة تقارير إنجليزية ربطت بين تشيلسي وهالاند، كانت قبل قدوم توماس توخيل لتدريب الفريق.

لكن بعد قدومه، زادت تلك الأخبار.

فبحسب صحيفة "سبورت" فإن توخيل طلب من رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي، التعاقد مع هالاند، على أن يكون فيرنر جزءا من الصفقة.

إذ ستحاول إدارة تشيلسي الحصول على خدمات هالاند، مقابل تبديله بفيرنر مع دفع مبلغ مالي.

مانشستر سيتي

تبحث إدارة مانشستر سيتي عن بديل لسيرجيو أجويرو الذي سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ووضعت إدارة سيتي عدة أهداف لتعويض أجويرو الهداف التاريخي للفريق، منها هاري كين هداف توتنام وهالاند.

وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن هالاند يعد الخيار الأول لسيتي في الهجوم، ويليه كين.

ورغم قدرات هالاند (20 عاما) التهديفية وتسجيله لـ33 هدفا خلال 31 في الموسم الحالي إلا أن خبرة كين (27 سنة) في الدوري الإنجليزي قد تجعل بيب جوارديولا يفكر في التعاقد مع هداف توتنام.

لكن قد يفضل هالاند اللعب لسيتي، خصوصا وأن والده آلف إينج هالاند سبق له اللعب لسيتي في الفترة ما بين 2000 وحتى 2003.

مانشستر يونايتد

قد لا تفضل إدارة مانشستر يونايتد التوقيع مع لاعبين جدد لديهم شراكة مع رايولا والسبب ما حدث مع بول بوجبا.

وهاجم رايولا إدارة يونايتد أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وقال إن "العلاقة بين بوجبا وناديه وصلت للنهاية" (طالع التفاصيل)

لكن ما قد يجعل يونايتد يتفاوض مع رايولا مجددا هو سابق المعرفة بين هالاند وأولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وسبق لسولشاير تدريب هالاند من قبل مع نادي مولده النرويجي.

ووقتها لعب هالاند 50 مباراة وسجل 20 هدفا مع سولشاير.

ولعب هالاند مع مولده وهو لم يكن قد تجاوز عامه الـ18 بعد، وفي عام 2018 كان قد حجز مقعدا أساسيا في تشكيل الفريق.

وما قد يرفع من أسهم اللعب لمانشستر يونايتد هو أن هالاند كان سينتقل للشياطين الحمر قبل توقيعه لبروسيا دورتموند لكنه فضل تأجيل تجربة الدوري الإنجليزي حتى يحصل على مزيد من الخبرة.

شرط رايولا

ولا يبحث رايولا وهالاند عن ناد يوفر له راتب جيد فقط.

فبحسب فابريزيو رومانو، فإن رايولا سيقرر مستقبل هالاند بعد أن يستمع للعروض المقدمة من الأندية التي ترغب في الظفر بخدماته بجانب معرفة مشروعات هذه الأندية وخططها للمستقبل حتى يضمن لموكله اللعب ضمن فريق ينافس على كل البطولات.