تقرير: هل يستبعد يوفنتوس الثلاثي مخترق قيود الإغلاق؟

الخميس، 01 أبريل 2021 - 19:15

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا يحتفل بهدفه مع يوفنتوس ضد بورتو

اخترق الثلاثي ويستون ماكيني وأرثر وباولو ديبالا لاعبي يوفنتوس قيود قواعد فيروس كورونا بحضور حفلة.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا عن مداهمة الشرطة المحلية لتجمع في منزل ماكيني مع 10 أشخاص رغم قواعد الإغلاق في تورينو بسبب فيروس كورونا.

وحضر الثنائي آرثر وديبالا في التجمع الذي أقيم بمنزل زميلهما ماكيني.

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وأشار التقرير إلى توقيع غرامات مالية على أقل تقدير ضد ثلاثي يوفنتوس بسبب خرق قواعد الإغلاق.

ويعود يوفنتوس لخوض المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بمباراة دربي أمام تورينو.

وأوضح التقرير أن استبعاد الثلاثي من المباراة المقبلة كعقوبة محل شك خاصة مع الغيابات في صفوف يوفنتوس.

ويغيب جيانلويجي بوفون عن مواجهة تورينو بعد قرار إيقافه لمباراة بسبب استخدامه عبارة تشمل ازدراء أديان.

بينما يغيب الثنائي ليوناردو بونوتشي ومريح ديميرال بسبب الإصابة بفيروس كورونا عقب العودة من التوقف الدولي.

الدوري الإيطالي يوفنتوس
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