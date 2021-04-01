في الدرجة الثانية – فاركو يبتعد في الصدارة.. وبني عبيد يحقق فوزه الأول

حقق بني عبيد فوزه الأول في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، بتفوقه على مضيفه كفر الشيخ بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة 19 لمجموعة بحري.

ليرفع بني عبيد رصيده إلى 12 نقطة في المركز 16 –الأخير-، بينما تجمّد رصيد كفر الشيخ عند 19 نقطة في المركز 12.

وكان الفريق المنتمي إلى محافظة الدقهلية هو الوحيد في مجموعة بحري الذي لم يحقق أي فوز حتى اللحظة.

كما انتصر فاركو على مضيفه المنصورة بهدفٍ دون رد سجله علي بهيج من ركلة جزاء.

ليرفع فاركو رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة، ويتجمّد رصيد المنصورة عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وفاز الأولمبي على ضيفه الرجاء في مباراة مثيرة بنتيجة 3-2.

ليرفع الأولمبي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، ويتجمّد رصيد الرجاء عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وتعادل حرس الحدود أمام مالية كفر الزيات بهدف لكل طرف، تقدّم للحرس وليد عادل، وتعادل للمالية أحمد سالم.

ليكتفي الحرس برفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، مبتعدا عن الصدارة بأربع نقاط، بينما رفع المالية رصيده إلى 21 نقطة في المركز 11.

وفاز أبو قير للأسمدة على الجزيرة بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، ويتجمّد رصيد الجزيرة عند 19 نقطة في المركز 13.

وفاز دكرنس على بيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. سجل لـ دكرنس محمد لة وصلاح زايد ومحمد فوزي. بينما سجّل لـ بيلا زيكا من ركلة جزاء، ومحمد عزازي.

ليرفع دكرنس رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد بيلا عند 13 نقطة في المركز 15.

وتعادل ألعاب دمنهور مع سبورتنج بهدف لكل طرف، ليرفع دمنهور رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، ويرفع سبورتنج رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.

وأخيرا تعادل بلدية المحلة أمام الحمام سلبيا دون أهداف، ليرفع البلدية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاثل، ويرفع الحمام رصيده إلى 15 نقطة في المركز 14.