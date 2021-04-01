إلغاء الدوري العماني بسبب تفشي فيروس كورونا

الخميس، 01 أبريل 2021 - 18:20

كتب : FilGoal

عمان

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم عن إلغاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

كما ألغى اتحاد الكرة العماني دوري القسم الثاني (الدرجة الأولى)، ودوري كرة القدم النسائي للصالات.

القرارات تم اتخاذها في اجتماع طارئ بمقر الاتحاد العماني صباح اليوم الخميس، لمناقشة تداعيات قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث تطورات انتشار فيروس كورونا بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية ابتداءً من 1 أبريل.

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وفضّل الاتحاد العماني إلغاء الدوري بدلا من استئنافه في وقتٍ متأخر مما قد يؤثر على جدول مباريات الموسم المقبل ويتداخل مع الالتزامات الدولية.

وشهد الدوري العماني إقامة 10 جولات من أصل 26 إجمالية، وكان نادي السيب في الصدارة برصيد 22 نقطة.

وأعلنت عمان عن إصابة 159218 مواطنًا بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، كما عرفت 1678 حالة وفاة.

وعرف الأسبوع الأخير من مارس ارتفاعا جديدا في الحالات، إذ سجّلت السلطنة 1162 حالة أمس الأربعاء فقط.

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