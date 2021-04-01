إلغاء الدوري العماني بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم عن إلغاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

كما ألغى اتحاد الكرة العماني دوري القسم الثاني (الدرجة الأولى)، ودوري كرة القدم النسائي للصالات.

القرارات تم اتخاذها في اجتماع طارئ بمقر الاتحاد العماني صباح اليوم الخميس، لمناقشة تداعيات قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث تطورات انتشار فيروس كورونا بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية ابتداءً من 1 أبريل.

📃 مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم يقرر إلغاء دوري عمانتل – دوري الدرجة الأولى – دوري كرة القدم النسائي للصالات للموسم الرياضي الحالي. pic.twitter.com/3zmD88YMYL — OFA - Official Page (@OmanFA) April 1, 2021

وفضّل الاتحاد العماني إلغاء الدوري بدلا من استئنافه في وقتٍ متأخر مما قد يؤثر على جدول مباريات الموسم المقبل ويتداخل مع الالتزامات الدولية.

وشهد الدوري العماني إقامة 10 جولات من أصل 26 إجمالية، وكان نادي السيب في الصدارة برصيد 22 نقطة.

وأعلنت عمان عن إصابة 159218 مواطنًا بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، كما عرفت 1678 حالة وفاة.

وعرف الأسبوع الأخير من مارس ارتفاعا جديدا في الحالات، إذ سجّلت السلطنة 1162 حالة أمس الأربعاء فقط.