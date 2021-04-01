بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي

نفى ممدوح عيد المدير التنفيذي لـ بيراميدز، الأنباء التي ترددت عن نية ناديه الاستغناء عن أحمد فتحي بنهاية الموسم.

أحمد فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وصرّح ممدوح عيد لـ FiGoal.com: "كل ما تردد حول نية بيراميدز الاستغناء عن فتحي غير صحيح".

وشدد: "ليس حقيقيًا أن المدرب رودولفو أروابارينا طلب الاستغناء عنه".

فتحي (36 عاما) انضم إلى بيراميدز مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي.

وخاض فتحي 14 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في مسابقتي الدوري وكأس الكونفدرالية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 25 نقطة.