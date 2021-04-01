كرة يد - موعد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو

الخميس، 01 أبريل 2021 - 17:57

كتب : محمد سمير

يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

يفتتح منتخب مصر لكرة اليد مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو أمام البرتغال يوم 24 يوليو.

ويلعب منتخب البرتغال دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخه بعد تأهل درامي في التصفيات.

وأسفرت القرعة اليوم الخميس عن وقوع مصر بالمجموعة الثانية رفقة الدنمارك صاحب ذهبية النسخة ريو 2016 وحامل لقب بطولة العالم أخر نسختين بالإضافة إلى السويد.

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وضمت مجموعة مصر أيضا اليابان صاحب الأرض بجانب البحرين ممثل آسيا والبرتغال صاحبة مفاجأة التأهل على حساب كرواتيا في اللحظة الأخيرة.

ويتأهل أول أربع منتخبات في المجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

موعد مباريات المنتخب:

مصر × البرتغال (24 يوليو)

مصر × الدنمارك (26 يوليو)

مصر × اليابان (28 يوليو)

مصر × السويد (30 يوليو)

مصر × البحرين (1 أغسطس)

ربع النهائي (3 أغسطس) حال التأهل

نصف النهائي (5 أغسطس) حال التأهل

النهائي ومباراة الميدالية البرونزية (7 أغسطس)

مصر تشارك في أوليمبياد طوكيو بصفتها بطلا للنسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية.

وقد احتلت مصر المركز السابع في آخر نسخة من كأس العالم لليد، والتي أقيمت في مصر شهر يناير الماضي.

وتضم مجموعة مصر منتخبا البحرين والبرتغال في ظهورهما الأول أولمبيا، أما اليابان فتشارك للمرة الخامسة وكانت أفضل مراكزها تاسع الأولمبياد في نسخة 1976.

أما الدنمارك فتشارك للمرة الثامنة وأفضل نتائجها ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في ريو 2016.

أما السويد فتشارك للمرة التاسعة ولم تحقق الذهبية من قبل لكن فازت بالفضية أربعة مرات.

بينما مصر تشارك للمرة السابعة وكان المركز السادس أفضل نتائجها في دورة أتالانتا 1996.

كرة يد أولمبياد طوكيو مصر
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