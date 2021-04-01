من برشلونة للعاصمة.. رومانو: رايولا يجتمع مع إدارة ريال مدريد بشأن هالاند

الخميس، 01 أبريل 2021 - 17:40

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند

اجتمع مينو رايولا وكيل أعمال إرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند مع إدارة ريال مدريد للتفاوض حول إمكانية التعاقد مع موكله.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن رايولا ووالد هالاند توجها إلى مدريد للاستماع للعرض المقدم من ريال مدريد لهداف بروسيا دورتموند.

اجتماع رايولا مع إدارة ريال مدريد، يأتي بعد ساعات من اجتماعه مع إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا بحسب ما نشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية.

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وأشار رومانو عبر التغريدة التي نشرها عبر "تويتر" إلى أن "هناك 5 أندية من القمة مهتمة بـ هالاند".

وأضاف أن خطة رايولا هي "الاستماع للأندية ودراسة مشروعها والعرض المقدم منها ثم تحديد النادي الذي سيظفر بخدمات هالاند".

وأكد رومانو أن بروسيا دورتموند لن يستغنى عن هالاند بمبلغ أقل من 150 مليون يورو.

وقبل أسابيع، قال رايولا إن هناك 10 أندية من بينها 4 إنجليزية قادرة على تحمل تكلفة ضم إرلينج هالاند موكله ولاعب بروسيا دورتموند.

وأوضح وقتها في حواره مع بي بي سي "لا يوجد علاقة بين عدم قدرة الأندية على الصرف بسبب أزمات كوفيد 19 والصفقات الكبيرة، هناك مساحة دائما للمواهب الاستثنائية".

وتابع "من الجلي أن الجميع ينظر إلى هالاند على أنه واحد من نجوم المستقبل المحتملين، لأنه من الصعب فعل ما يفعله في عمره الحالي".

وشدد "سيكون واحدا من نجوم المستقبل للعقد المقبل لأننا نرى نجوما مثل زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي جميعهم وصلوا إلى سن دفع الكل للتساؤل، إلى متى سنستمتع بوجودهم؟ لذا الجميع يبحث عن الجيل الجديد".

وأكمل "فقط 10 أندية على الأكثر يمكنها تحمل تكلفة شراء هالاند ومنحه المساحة بعد تواجده في دورتموند. 4 أندية منها في إنجلترا".

وأتم "لا أعتقد أن هناك مدير رياضي أو مدرب في العالم قد يقول إنه ليس مهتما بضمه، الأمر أشبه بقول، هل يوجد فريق فورمولا 1 ليس مهتما بالحصول على خدمات لويس هاميلتون؟".

هالاند صاحب الـ20 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 33 هدفا وصنع 8 آخرين.

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