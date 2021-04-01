جوادالوبي بوراس تكتب التاريخ بعد اختيارها لتحكيم نهائي كأس ملك إسبانيا

دخلت جوادالوبي بورّاس أيوسو التاريخ وصارت أول سيدة على الإطلاق تظهر في طاقم تحكيمي لإدارة نهائي كأس ملك إسبانيا.

لجنة الحكام الإسبانية أعلنت عن تعيين الكتالوني خافيير إسترادا فيرنانديز كحكم ساحة لإدارة نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 بين أتليتك بلباو وريال سوسيداد مساء السبت المقبل.

ويعاونه جوادالوبي بورّاس (34 عاما) التي تسجّل ظهورا هو الأول من نوعه للتحكيم النسائي في نهائي البطولة الإسبانية الأعرق.

وسجلت جوادالوبي بوراس ظهورها الأول في الدوري الإسباني الممتاز للرجال بالموسم الماضي، كما باتت أول حكمة إسبانية تظهر في المنافسات الأوروبية للرجال.

كما تم تعيين إجناسيو إجليسياس فيانويفا كحكم VAR، ويعاونه خوسيه لويس جونزاليس جونزاليس.

ويقام النهائي على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية بإقليم الأندلس، بعد أن تأجل منذ الموسم الماضي.

ويتواجه أتليتك بلباو وريال سوسيداد في نهائي لكأس ملك إسبانيا لأول مرة على الإطلاق.

ويمتلك مارسيلينو المدير الفني لـ أتليتك بلباو فرصة لكتابة ما لم يحدث من قبل إذا حقق اللقب، إذ سيصير أول مدرب على الإطلاق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين، بعد أن حصد نسخة 2019 مع فالنسيا.