أول رد من دورتموند على مفاوضات برشلونة مع هالاند: إنه حمام شمس على شواطئ المتوسط

الخميس، 01 أبريل 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - كلوب بروج

كشف مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند أنه التقى مع مينو رايولا وكيل أعمال إيرلنج هالاند لتحديد مستقبل النجم الواعد.

ووصل رايولا وكيل أعمال هالاند إلى برشلونة يوم الخميس واجتمع بإدارة النادي الكتالوني بشأن صفقة محتملة لضم النجم الشاب.

وقال زورك في تصريح مقتضب لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "نعم لقد تحدثنا مع رايولا يوم الأربعاء، وأخبرناه بنوايانا بكل وضوح".

أخبار متعلقة
إصابة مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا راموس: غيابي عن مواجهات ليفربول وبرشلونة يؤلمني أكثر من الإصابة سبورت: مينو رايولا ووالد هالاند يصلان برشلونة ويجتمعان بـ لابورتا ضربة موجعة للملكي؟ إصابة راموس قبل 5 أيام من مواجهتي ليفربول وبرشلونة

كما أضاف مازحا في حديثه لمحطة Sport1 الألمانية: "ليس لدينا أي مشكلة في أن ألفي ومينو يريدان الحصول على حمام شمس على شواطئ البحر الأبيض المتوسط".

وأتم: "أنا هادئ لأني أعرف ما نريد".

وأوضحت شبكة سكاي ألمانيا بأن الاجتماع الذي تم بين ممثلي هالاند وإدارة برشلونة، استمر لنحو ساعتين ولم يسفر عن اتفاق نهائي.

وتسعى العديد من الأندية الكبرى لضم هالاند الذي يعد أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا.

ونشرت جريدة سبورت الكتالونية مقطع فيديو لوصول رايولا إلى برشلونة برفقة والد هالاند وذهابهما مع أتباع خوان لابورتا للاجتماع برئيس البلوجرانا الجديد القديم.

وأوضح التقرير أن الثنائي وصل إلى برشلونة بعد عقد عدة اجتماعات مع إدارة بروسيا دورتموند حول مستقبل اللاعب النرويجي.

وذكر تقرير سبورت بأن العلاقة الجيدة بين مينو رايولا وكيل هالاند وخوان لابورتا رئيس برشلونة تجعل الصفقة واردة بشدة.

وأكدت الجريدة الكتالونية أن الاجتماع انتهى بشكل إيجابي لبرشلونة، بعد التأكد بأن راتب اللاعب لن يمثل عائقا.

قبل أسابيع، قال رايولا إن هناك 10 أندية من بينها 4 إنجليزية قادرة على تحمل تكلفة ضم إرلينج هالاند موكله ولاعب بروسيا دورتموند.

وأوضح وقتها في حواره مع بي بي سي "لا يوجد علاقة بين عدم قدرة الأندية على الصرف بسبب أزمات كوفيد 19 والصفقات الكبيرة، هناك مساحة دائما للمواهب الاستثنائية".

وتابع "من الجلي أن الجميع ينظر إلى هالاند على أنه واحد من نجوم المستقبل المحتملين، لأنه من الصعب فعل ما يفعله في عمره الحالي".

وشدد "سيكون واحدا من نجوم المستقبل للعقد المقبل لأننا نرى نجوما مثل زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي جميعهم وصلوا إلى سن دفع الكل للتساؤل، إلى متى سنستمتع بوجودهم؟ لذا الجميع يبحث عن الجيل الجديد".

وأكمل "فقط 10 أندية على الأكثر يمكنها تحمل تكلفة شراء هالاند ومنحه المساحة بعد تواجده في دورتموند. 4 أندية منها في إنجلترا".

وأتم "لا أعتقد أن هناك مدير رياضي أو مدرب في العالم قد يقول إنه ليس مهتما بضمه، الأمر أشبه بقول، هل يوجد فريق فورمولا 1 ليس مهتما بالحصول على خدمات لويس هاميلتون؟".

هالاند صاحب الـ20 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 33 هدفا وصنع 8 آخرين.

إيرلنج هالاند مينو رايولا بروسيا دورتموند برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يوافق على اصطحاب طاقم حكام مصري من الجزائر إلى القاهرة 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إبراهيم عبد الله: اتحاد السلة أغمض عينيه عن اللائحة.. واتخذنا الخطوات لإنشاء شركة الزمالك لكرة القدم 45 دقيقة | الدوري المصري
بداية كادت تكون "عظيمة" لـ عبد العظيم.. المقاصة يتعادل مع سموحة ساعة | الدوري المصري
توخيل: فيرنر؟ لو رفضت سيدة الخروج معك.. فتراجع لعلها تَقبلك بالنهاية ساعة | الدوري الإنجليزي
سعيود ورفاقه يطلقون رصاصة الرحمة على مازيمبي.. بلوزداد يخطف فوزا قاتلا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لو باريزيان: باريس سان جيرمان لا يمانع بيع مبابي ساعة | ميركاتو
كرة سلة – الاتحاد يهزم الجزيرة.. والزمالك والأهلي ينتصران ساعة | رياضات أخرى
عبر إنستجرام.. رسالة تحفيزية من رونالدو لـ فاتي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 3 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي 4 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا
قد ينال إعجابك