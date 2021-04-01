أول رد من دورتموند على مفاوضات برشلونة مع هالاند: إنه حمام شمس على شواطئ المتوسط

كشف مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند أنه التقى مع مينو رايولا وكيل أعمال إيرلنج هالاند لتحديد مستقبل النجم الواعد.

ووصل رايولا وكيل أعمال هالاند إلى برشلونة يوم الخميس واجتمع بإدارة النادي الكتالوني بشأن صفقة محتملة لضم النجم الشاب.

وقال زورك في تصريح مقتضب لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "نعم لقد تحدثنا مع رايولا يوم الأربعاء، وأخبرناه بنوايانا بكل وضوح".

كما أضاف مازحا في حديثه لمحطة Sport1 الألمانية: "ليس لدينا أي مشكلة في أن ألفي ومينو يريدان الحصول على حمام شمس على شواطئ البحر الأبيض المتوسط".

وأتم: "أنا هادئ لأني أعرف ما نريد".

وأوضحت شبكة سكاي ألمانيا بأن الاجتماع الذي تم بين ممثلي هالاند وإدارة برشلونة، استمر لنحو ساعتين ولم يسفر عن اتفاق نهائي.

وتسعى العديد من الأندية الكبرى لضم هالاند الذي يعد أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا.

ونشرت جريدة سبورت الكتالونية مقطع فيديو لوصول رايولا إلى برشلونة برفقة والد هالاند وذهابهما مع أتباع خوان لابورتا للاجتماع برئيس البلوجرانا الجديد القديم.

وأوضح التقرير أن الثنائي وصل إلى برشلونة بعد عقد عدة اجتماعات مع إدارة بروسيا دورتموند حول مستقبل اللاعب النرويجي.

وذكر تقرير سبورت بأن العلاقة الجيدة بين مينو رايولا وكيل هالاند وخوان لابورتا رئيس برشلونة تجعل الصفقة واردة بشدة.

وأكدت الجريدة الكتالونية أن الاجتماع انتهى بشكل إيجابي لبرشلونة، بعد التأكد بأن راتب اللاعب لن يمثل عائقا.

قبل أسابيع، قال رايولا إن هناك 10 أندية من بينها 4 إنجليزية قادرة على تحمل تكلفة ضم إرلينج هالاند موكله ولاعب بروسيا دورتموند.

وأوضح وقتها في حواره مع بي بي سي "لا يوجد علاقة بين عدم قدرة الأندية على الصرف بسبب أزمات كوفيد 19 والصفقات الكبيرة، هناك مساحة دائما للمواهب الاستثنائية".

وتابع "من الجلي أن الجميع ينظر إلى هالاند على أنه واحد من نجوم المستقبل المحتملين، لأنه من الصعب فعل ما يفعله في عمره الحالي".

وشدد "سيكون واحدا من نجوم المستقبل للعقد المقبل لأننا نرى نجوما مثل زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي جميعهم وصلوا إلى سن دفع الكل للتساؤل، إلى متى سنستمتع بوجودهم؟ لذا الجميع يبحث عن الجيل الجديد".

وأكمل "فقط 10 أندية على الأكثر يمكنها تحمل تكلفة شراء هالاند ومنحه المساحة بعد تواجده في دورتموند. 4 أندية منها في إنجلترا".

وأتم "لا أعتقد أن هناك مدير رياضي أو مدرب في العالم قد يقول إنه ليس مهتما بضمه، الأمر أشبه بقول، هل يوجد فريق فورمولا 1 ليس مهتما بالحصول على خدمات لويس هاميلتون؟".

هالاند صاحب الـ20 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 33 هدفا وصنع 8 آخرين.