إصابة مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا

الخميس، 01 أبريل 2021 - 15:55

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي

أعلن نادي يوفنتوس إصابة ليوناردو بونوتشي مدافع الفريق بفيروس كورونا ووضعه في العزل الصحي.

وكشف يوفنتوس في بيانه "خضع ليوناردو بونوتشي لمسحة طبية بعد العودة من المشاركة مع المنتخب الإيطالي والتي أثبتت إصابته بعدوى فيروس كورونا".

وأضاف البيان "تم وضع اللاعب الإيطالي في عزل صحي".

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وأتم البيان "النادي على اتصال مع السلطات الصحية لتحديد البروتوكولات المطلوبة للسماح بأنشطة التدريب".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة تورينو في دربي المدينة ضمن الدوري الإيطالي يوم السبت.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر.

وكان بونوتشي حاضرا في تصدر منتخب إيطاليا المجموعة الثالثة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بالعلامة الكاملة عقب مرور ثلاث جولات.

ونجح منتخب إيطاليا في التغلب على ليتوانيا بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وعادل منتخب إيطاليا ثاني أطول سلسلة بدون هزيمة بعد الوصول للمباراة 25 بلا خسارة.

وكان منتخب إيطاليا قد فاز في 20 مباراة وتعادل 5 مرات في أخر 25 مباراة خاضهم الأتزوري.

وعادل الأتزوري بذلك سلسلة الفترة من أكتوبر 2004 إلى يوليو 2006، بينما السلسلة الأطول كانت 30 مباراة في الفترة من نوفمبر 1935 إلى يوليو 1939.

وتضم المجموعة الثالثة خمسة منتخبات فقط وهم منتخب ليتوانيا وإيطاليا وسويسرا وبلغاريا وإيرلندا الشمالية.

ويتأهل المنتخب الأول من كل مجموعة من المجموعات العشرة إلى كأس العالم مباشرة بالإضافة إلى أفضل منتخبين من دوري الأمم الأوروبية موسم 2020 -2021.

بينما أصحاب المركز الثاني تقام مباريات إقصائية لملحق بنظام الذهاب والإياب.

وسجل البديل ستيفانو سينسي هدف إيطاليا الأول في الدقيقة 47 بعد بداية الشوط الثاني.

وأضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 9 نقاط على القمة بالعلامة الكاملة من ثلاث مباريات، يليه منتخب سويسرا بـ 6 نقاط لكن من مباراتين فقط.

ويتقاسم منتخبا إيرلندا الشمالية وبلغاريا المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكن منتخب إيرلندا الشمالية خاض مباراتين فقط.

ويتذيل منتخب ليتوانيا الترتيب بلا رصيد من النقاط بخسارتين من سويسرا وإيطاليا.

وتقام مباريات الجولة الرابعة في سبتمبر المقبل إذ يواجه منتخب إيطاليا منتخبي بلغاريا وسويسرا على الترتيب.

ليوناردو بونوتشي يوفنتوس إيطاليا
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