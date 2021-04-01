راموس: غيابي عن مواجهات ليفربول وبرشلونة يؤلمني أكثر من الإصابة

أوضح سيرجيو راموس قائد ريال مدريد أن غيابه عن المباريات المرتقبة لفريقه هذا الشهر يؤلمه أكثر من الإصابة التي ضربته.

أعلن نادي ريال مدريد يوم الخميس إصابة قائده سيرجيو راموس، قبل أيام من مباريات مرتقبة تنتظر الفريق الملكي، مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة التي تتوسط مباراتي ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال راموس عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الخميس: "لقد مررت بأسابيع صعبة للغاية، والتدخل الجراجي يعتبر دائما كاستراحة رياضية".

وأضاف "لحسن الحظ كنت أشعر بالتحسن منذ بضعة أيام، ولكن في كرة القدم كما في الحياة ، يلعب الحظ السيئ دورًا أيضًا".

راموس شارك كبديل في فوز منتخب إسبانيا على كوسوفو يوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022.

وتابع "يوم الأربعاء بعد مباراة كوسوفو كنت أتدرب على أرض الملعب ولاحظت وجود ألم في ساقي اليسرى".

وأردف "خضعت اليوم للاختبار وتم التأكد من إصابتي في العضلات. إذا كان هناك شيء يؤلمني أكثر من الإصابة، فهو عدم القدرة على مساعدة الفريق في هذه المباريات المرتقبة".

يلعب ريال مدريد ضد إيبار في الدوري الإسباني يوم السبت، قبل خوض 3 مباريات نارية خلال أسبوع.

يبدأ ريال مدريد مبارياته المرتقبة بلقاء ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل ثم برشلونة في الدوري الإسباني يوم السبت، ويختتم مبارياته النارية بمواجهة الإياب ضد ليفربول في إنجلترا الأربعاء التالي.

وأتم قائد ريال مدريد "لا يمكنني فعل أي شيء سوى العمل الجاد وتشجيع الفريق بروحي".

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راموس كان قد تعافى للتو من جراحة في الركبة وشارك مرتين كبديل مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي.