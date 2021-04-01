سبورت: مينو رايولا ووالد هالاند يصلان برشلونة ويجتمعان بـ لابورتا

وصل مينو رايولا وكيل أعمال إيرلنج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند إلى برشلونة للاجتماع بإدارة النادي الكتالوني بشأن صفقة محتملة لضم النجم الشاب.

وتسعى العديد من الأندية الكبرى لضم هالاند الذي يعد أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا.

ونشرت جريدة سبورت الكتالونية مقطع فيديو لوصول رايولا إلى برشلونة برفقة والد هالاند وذهابهما مع أتباع لابورتا للاجتماع برئيس البلوجرانا الجديد القديم.

وأوضح التقرير أن الثنائي وصل إلى برشلونة بعد عقد عدة اجتماعات مع إدارة بروسيا دورتموند حول مستقبل اللاعب النرويجي.

وذكر تقرير سبورت بأن العلاقة الجيدة بين مينو رايولا وكيل هالاند وخوان لابورتا رئيس برشلونة تجعل الصفقة واردة بشدة.

حصريًا SPORT | لحظة وصول رايولا ووالد هالاند في برشلونة استقبلهم مساعد لابورتا pic.twitter.com/vUdR1OZ0HX — fff media (@MediaFff) April 1, 2021

وأكدت الجريدة الكتالونية أن الاجتماع بين الطرفين مستمر في هذه الأثناء.

#FCB 🔵🔴 | #Exclusiva HAALAND 🚨 👀 SPORT ha adelantado que Mino Raiola y el padre de Haaland han aterrizado esta mañana en Barcelona y han sido recibidos por el hombre de confianza de Joan Laporta, que les ha llevado en el coche https://t.co/rY6MLIPSgB — Diario SPORT (@sport) April 1, 2021

قبل أسابيع، قال رايولا إن هناك 10 أندية من بينها 4 إنجليزية قادرة على تحمل تكلفة ضم إرلينج هالاند موكله ولاعب بروسيا دورتموند.

وأوضح وقتها في حواره مع بي بي سي "لا يوجد علاقة بين عدم قدرة الأندية على الصرف بسبب أزمات كوفيد 19 والصفقات الكبيرة، هناك مساحة دائما للمواهب الاستثنائية".

وتابع "من الجلي أن الجميع ينظر إلى هالاند على أنه واحد من نجوم المستقبل المحتملين، لأنه من الصعب فعل ما يفعله في عمره الحالي".

وشدد "سيكون واحدا من نجوم المستقبل للعقد المقبل لأننا نرى نجوما مثل زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي جميعهم وصلوا إلى سن دفع الكل للتساؤل، إلى متى سنستمتع بوجودهم؟ لذا الجميع يبحث عن الجيل الجديد".

وأكمل "فقط 10 أندية على الأكثر يمكنها تحمل تكلفة شراء هالاند ومنحه المساحة بعد تواجده في دورتموند. 4 أندية منها في إنجلترا".

وأتم "لا أعتقد أن هناك مدير رياضي أو مدرب في العالم قد يقول إنه ليس مهتما بضمه، الأمر أشبه بقول، هل يوجد فريق فورمولا 1 ليس مهتما بالحصول على خدمات لويس هاميلتون؟".

هالاند صاحب الـ20 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 33 هدفا وصنع 8 آخرين.