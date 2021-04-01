راموس: لا جديد بشأن مستقبلي.. موسم ريال مدريد على المحك

تحدث قائد ريال مدريد سيرجيو راموس عن إمكانية تمديد تعاقده مع النادي الملكي، وكشف الموقف الحالي.

وقال راموس في تصريحات للصحفيين عقب فوز منتخب إسبانيا على كوسوفو بتصفيات كأس العالم 2022: "لا توجد أخبار جديدة بشأن مستقبلي في الوقت الحالي".

وأضاف قائد ريال مدريد "عندما يكون لدينا أخبار سأكون أول من يخبركم".

وتابع البالغ من العمر 35 عاما "أنا أركز حاليا على اللعب في أفضل حالاتي".

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن تمديد راموس لعقده مع ريال مدريد يقترب بعد بضعة أشهر من المفاوضات الصعبة بين الجانبين.

وأكمل "كنت واضحا بشأن مستقبلي في آخر مرة تحدثت فيها إلى الصحافة. الآن أركز على عودتي إلى الفريق لأن موسمنا على المحك في غضون أسبوع".

يلعب ريال مدريد ضد إيبار في الدوري الإسباني يوم السبت، قبل خوض 3 مباريات نارية خلال أسبوع، تبدأ بليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ثم برشلونة في الدوري الإسباني، والإياب ضد ليفربول في إنجلترا.

وأتم راموس "نتمنى أن نحقق نتائج جيدة، ستكون المباريات ممتعة لعشاق كرة القدم ونأمل أن نكون مستعدين".

راموس تعافى للتو من جراحة في الركبة ويبدو أنه مستعد للمشاركة ضد ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ولقاء الكلاسيكو، بعدما شارك مرتين كبديل مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي.